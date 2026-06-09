AC Milan: nuovi colloqui con Glasner previsti l’8 o il 9 giugno.

Oliver Glasner: Il Nuovo Obiettivo del Milan

LEIPZIG, GERMANIA – 27 MAGGIO: Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, saluta i tifosi indossando la medaglia da vincitore dopo la partita finale della UEFA Conference League 2026 tra Crystal Palace FC e Rayo Vallecano de Madrid presso il Football Arena di Leipzig. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

Secondo fonti italiane, il Milan è pronto a intraprendere un nuovo ciclo di trattative con Oliver Glasner, ex allenatore del Crystal Palace, nelle prossime ore. I rappresentanti dell’allenatore austriaco sono ottimisti riguardo alla possibilità di raggiungere un accordo.

Calciomercato.com riporta che il Milan sta organizzando un secondo incontro con Glasner, dopo il primo colloquio avvenuto la scorsa settimana. La Gazzetta dello Sport ha confermato che Glasner attende con interesse questo secondo incontro con Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale, figure chiave nel rinnovamento della dirigenza rossonera.

Le Prospettive di Glasner al Milan

Secondo le ultime notizie fornite da Calciomercato, le due parti si sentiranno di nuovo prima di domani, martedì 9 giugno. Questa evoluzione nei colloqui rende palese che Glasner ha messo il Milan come prima opzione per la sua carriera futura.

Le fonti rivelano che il tecnico ex Crystal Palace è considerato un obiettivo primario dalla dirigenza rossonera, che sta cercando di ricostruire il club dopo una stagione deludente. La squadra ha recentemente licenziato Massimiliano Allegri dopo la mancata qualificazione alla Champions League per la stagione 2025-2026. Oltre a lui, anche il CEO Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada sono stati allontanati.

Mentre il Milan naviga nella sua fase di transizione, Mauricio Pochettino rimane un candidato serio per la panchina rossonera. Gazzetta dello Sport ha rivelato che l’allenatore della USMNT potrebbe già avere un accordo con il club, il che complicherebbe ulteriormente la posizione di Glasner.

Ibrahimovic e Cardinale stanno lavorando attivamente per ristrutturare la gestione del club, e l’approccio a Glasner potrebbe rappresentare una mossa strategica per riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Il Futuro di Glasner: Tra Ambizioni e Opportunità

Oliver Glasner ha mostrato capacità notevoli nella sua carriera, portando il Crystal Palace a raggiungere traguardi significativi. I tifosi rossoneri sono curiosi di vedere come il suo approccio alla gestione potrebbe influenzare la squadra in un periodo di grande cambiamento. Con una rosa talentuosa e un forte sostegno da parte della dirigenza, Glasner potrebbe rappresentare il giusto sviluppo per il Milan.

Mentre i negoziati con Glasner si intensificano, il Milan deve anche considerare le alternative. Pochettino ha esperienza e un grande nome, ma il vero valore di Glasner è rappresentato dalla sua adattabilità e dalla capacità di lavorare con i giovani talenti, un aspetto fondamentale per il progetto rossonero.

A questo punto, le prossime ore saranno cruciali per definire quale direzione prenderà il Milan. I tifosi attendono con ansia notizie ufficiali, sperando in un futuro brillante per la loro squadra. Solo il tempo dirà chi avrà la meglio nella corsa alla panchina rossonera e quali decisioni prenderà il club.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa saga che potrebbe segnare una nuova era nella storia del Milan.

Fonti: Calciomercato.com, Gazzetta dello Sport.

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