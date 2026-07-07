Abodi e Mezzaroma a New York: aboard the Amerigo Vespucci, l’America’s Cup fa storia.

Valori e Tradizione: L’Incontro tra Vespucci e America’s Cup a New York

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, insieme al presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, ha partecipato all’evento “Vespucci & America’s Cup: le due icone del mare si incontrano a New York”. Questo evento ha celebrato un incontro significativo fra due simboli della navigazione e della competizione sportiva internazionale, ponendo in risalto il dialogo tra tradizione e innovazione.

Le icone della storia marinaresca, rappresentate dalla Nave Amerigo Vespucci e dal trofeo dell’America’s Cup, si intrecciano in un racconto di progressi e cooperazione tra i popoli. Entrambi evocano l’importanza del mare come luogo di incontro e sviluppo, sia nel contesto storico che nel futuro della navigazione. Durante l’evento, la Nave Amerigo Vespucci ha ospitato a bordo il prestigioso trofeo dell’America’s Cup, il più antico trofeo sportivo internazionale, che darà vita alla sua 38° edizione a Napoli nel 2027.

L’America’s Cup 2027: Un’Occasione di Rilancio per Napoli

“L’incontro tra il trofeo dell’America’s Cup e la Nave Amerigo Vespucci rappresenta un dialogo ideale tra due simboli che condividono una visione”, afferma il Ministro Abodi. “Il mare diventa così il palcoscenico per la formazione, l’innovazione, la competizione e la cooperazione internazionale. Da un lato, abbiamo la Nave Scuola della Marina Militare, la più bella del mondo e custode di una tradizione intramontabile. Dall’altro, il trofeo, simbolo di eccellenza e promozione dei valori dello sport”.

Abodi prosegue: “L’America’s Cup 2027 non sarà solo un grande evento sportivo globale, ma anche un’opportunità concreta di sviluppo sostenibile. Napoli e l’area di Bagnoli vivranno un rilancio grazie agli investimenti pubblici, lasciando un’eredità durevole in termini di infrastrutture, opportunità e crescita. Questa iniziativa riafferma l’impegno del Governo per promuovere lo sport come strumento di dialogo e crescita culturale, parlando un linguaggio universale che unisce tradizione e innovazione”.

Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, commenta: “Vedere la Coppa America a bordo della Nave Vespucci ha un valore che va oltre l’emozione. Questa coppa è nata a New York, dove è stata custodita per 132 anni prima di iniziare il suo viaggio nel mondo, un viaggio che ora guarda a Napoli”. Mezzaroma sottolinea l’importanza del 2027 come un momento per mostrare il meglio dell’Italia, con il Golfo di Napoli e il progetto di rigenerazione di Bagnoli, supportato dal Governo e dalle istituzioni locali.

Infatti, il lavoro congiunto fra Governo, Regione Campania, Comune di Napoli e Invitalia sta restituendo alla città uno dei tratti di costa più affascinanti del Mediterraneo. “New York e Napoli sono legate da una storia centenaria di uomini, tradizioni e cultura; l’evento di oggi ha rinnovato quel legame attraverso lo sport”, aggiunge Mezzaroma.

Durante la loro visita a New York, il Ministro Abodi e il Presidente Mezzaroma hanno anche avuto l’opportunità di visitare il Memoriale e Museo Nazionale dell’11 Settembre e il Museo Nazionale dell’Immigrazione. Inoltre, hanno incontrato Don Luigi Portarulo e i giovani della comunità italiana e della National Italian American Foundation (NIA Youth and Young Professional).

Questi incontri hanno rappresentato un’importante occasione per rafforzare legami culturali e sociali, evidenziando il potere dello sport nel connettere le persone e celebrare le tradizioni comuni. L’evento ha dimostrato come il mare, simbolo di libertà e scambio, possa fungere da ponte tra culture diverse e da motore di sviluppo.

In conclusione, l’evento “Vespucci & America’s Cup” si è rivelato un’importante celebrazione di valori condivisi, opportunità future e la continua rilevanza della tradizione marittima. L’America’s Cup in arrivo a Napoli non è solo una chance per competere, ma un invito a unire paesi e culture attraverso lo sport.

– foto ufficio stampa Ministero per lo Sport e i Giovani –

(ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

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