Tunisia, Saied “Facilitare il transito di persone e merci alla frontiera con la Libia”

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il presidente tunisino Kais Saied ha sottolineato la necessità di intensificare il coordinamento con la Libia per superare gli ostacoli e facilitare il movimento di persone e merci in entrambe le direzioni attraverso i diversi valichi di frontiera. Lo ha affermato nel corso di una conversazione telefonica avuta ieri sera con il presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohamed al-Menfi.

Secondo quanto riferito dalla Presidenza della Repubblica tunisina, i due hanno discusso delle relazioni tra i due Paesi e della necessità di affrontare le numerose sfide in un contesto regionale caratterizzato da sviluppi rapidi e senza precedenti. Saied ha sottolineato in particolare l’importanza di rafforzare le consultazioni per eliminare gli ostacoli e agevolare la circolazione di persone e merci tra Tunisia e Libia, ribadendo la profondità dei legami di fratellanza e integrazione tra i due popoli.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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