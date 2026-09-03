3 Settembre 2026

Giochi del Mediterraneo, Andreoli e Condemi i portabandiera dell’Italia nella cerimonia di chiusura

redazione 3 Settembre 2026
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TARANTO (ITALPRESS) – Saranno Angela Andreoli e Francesco Condemi i portabandiera dell’Italia Team nella cerimonia di chiusura dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, in programma questa sera alle 20 allo Stadio Erasmo Iacovone. La ginnasta, argento a squadre ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e vincitrice dell’oro a squadre a Taranto 2026, e il capitano del Settebello, argento mondiale e bronzo europeo, qui a Taranto in finale per l’oro, guideranno la delegazione azzurra nell’ultimo atto della manifestazione. Andreoli e Condemi rappresenteranno un’Italia Team protagonista di un’edizione da record, ovvero la spedizione più vincente nella storia dei Giochi del Mediterraneo.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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