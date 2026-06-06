Truffe a una mamma di 81 anni: arrestato un 55enne per frode.

Truffa del Finto Avvocato a Napoli: Un Nuovo Caso di Inganno

Napoli – Un’81enne residente a Piano di Sorrento è stata vittima di un tentativo di truffa da parte di un uomo di 55 anni, già noto alle forze dell’ordine. La chiamata che ha fatto partire l’inganno si è rivelata essere l’ennesimo episodio della tristemente nota truffa del “finto avvocato”, dove le vittime, spesso persone anziane, vengono raggirate con la scusa di aiuti legali urgenti per familiari in difficoltà.

Il dramma inizia poco dopo le 12:00 quando la nonna riceve una telefonata da un truffatore, che si spaccia per un avvocato. “Signora, mi manda l’avvocato, avete portato i soldi?” è la frase che segna l’inizio di un incubo per l’anziana. Impaurita e confusa, la donna, spinta dalla paura per la sorte del figlio, raccoglie tutto il denaro disponibile, ben 1200 euro, come indicato dal falsario.

Il Viaggio della Paura: Dalla Stazione a Porta Nolana

La vittima, armata del denaro, si dirige verso la stazione della Circumvesuviana. Il truffatore le ha indicato un incontro a Porta Nolana, un luogo affollato e facilmente accessibile. Durante il tragitto, però, il vero figlio dell’anziana viene a conoscenza della situazione tramite una conversazione con il padre, il quale rivela che il suo fratello è stato arrestato. Comprendendo l’inganno, il giovane si precipita dai Carabinieri della stazione di Piano di Sorrento, attivando una risposta immediata.

La centrale operativa della compagnia di Sorrento allerta i militari della Napoli Stella. Nessun secondo viene sprecato, il treno sta per arrivare a Piazza Garibaldi ed è indispensabile fermare il tentativo di truffa in atto. I carabinieri si posizionano strategicamente all’interno della stazione della Circumvesuviana per monitorare la situazione.

Grazie alla collaborazione della donna, che continua a mantenere viva la conversazione con il truffatore, i Carabinieri possono intervenire nel momento cruciale. Un’operazione ben coordinata, che dimostra l’importanza della prontezza e della professionalità delle forze dell’ordine in questi frangenti.

Il momento culminante si svolge al di fuori di un tabaccaio sul Corso Garibaldi, dove l’anziana, ancora in contatto col truffatore, attende l’arrivo del malfattore. Quando l’uomo appare, recita la sua parte: “Signora, mi manda l’avvocato, avete portato i soldi?” In quel preciso istante, i Carabinieri, che non perdono mai di vista la scena, si avvicinano e arrestano il 55enne.

L’Identità del Truffatore e Conseguenze Legali

L’individuo arrestato era già sottoposto a misura cautelare di obbligo di dimora nel comune di Napoli, un provvedimento emesso dal Tribunale di Pescara in quanto coinvolto in altri reati simili. Questo caso evidenzia non solo la pervasività del fenomeno delle truffe, ma anche la necessità di una vigilanza costante da parte dei cittadini e delle istituzioni.

Diverse associazioni per la tutela dei consumatori hanno lanciato campagne informative per sensibilizzare gli anziani e le loro famiglie riguardo ai rischi connessi a questo tipo di raggiri. Si invitano tutti a essere snelli alle possibili truffe e a segnalare qualsiasi situazione sospetta alle autorità competenti. Inoltre, si consiglia di mantenere sempre un contatto attivo con i familiari e di confrontarsi con loro in caso di situazioni inaspettate.

La sicurezza degli anziani, spesso più vulnerabili, deve essere una priorità per la società. Canali informativi e supporto psicologico possono fare la differenza nel prevenire questi reati. È fondamentale che le vittime sappiano di non essere sole e che esistono risorse e persone pronte ad aiutarle.

Il malfattore, dopo l’arresto, è stato condotto in carcere in attesa di un processo per truffa aggravata. Questo episodio serve da richiamo per tutti: vigilanza e collaborazione possono ridurre significativamente il numero di truffe e proteggere le persone più vulnerabili.

Fonti: Ministero dell’Interno, Carabinieri, Associazione dei Consumatori.

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