6 Giugno 2026

Risanamento del fiume Sarno: 293 milioni per restituire acque pulite e mare balneabile.

Anna Gaia Cavallo 4 Giugno 2026
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Riorganizzazione dei Fondi Europei in Campania

La Giunta regionale della Campania ha tenuto una riunione cruciale per ristrutturare la gestione dei Fondi Europei. L’intervento più significativo riguarda la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Fiume Sarno, per il quale è stata stanziata una somma di 293 milioni di euro. Questo finanziamento rappresenta una risposta alle gravi problematiche idrogeologiche che hanno afflitto queste aree nel corso degli anni.

Un cambiamento necessario per il futuro

La revisione della gestione dei Fondi è stata avviata in seguito a un profondo disaccordo con le modalità della precedente giunta regionale, che aveva accumulato risorse senza riuscire a distribuirle secondo i tempi previsti. Si è resa necessaria una nuova strategia per assegnare i fondi in modo efficace e tempestivo, in modo da rispondere alle esigenze della popolazione e migliorare le infrastrutture esistenti.

L’obiettivo è allinearsi con il Programma Regionale finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 per la Campania, che dispone di un budget complessivo di 5,5 miliardi di euro. Tale programma copre vari settori, dalla rigenerazione urbana all’inclusione sociale, con l’intento di promuovere l’occupazione e contrastare lo spopolamento delle aree interne.

Fiumi e territorio: un’attenzione particolare al Fiume Sarno

Il fiume Sarno è un punto focale della strategia regionale per la transizione ecologica, che è uno dei pilastri dello sviluppo sostenibile. Quasi 300 milioni di euro sono stati riservati per la riqualificazione del bacino fluviale, con un focus su aree critiche come l’impianto di depurazione di Angri e i collettori fognari di Gragnano. Questi interventi sono essenziali per garantire un percorso di recupero e rinascita per il fiume.

Oltre a questi investimenti, il programma include anche la manutenzione del sistema di vasche, regimazione dei lagni e canali presenti nel territorio vesuviano. Questi elementi non sono solo fondamentali per la gestione delle acque, ma anche per mantenere l’integrità ecologica della zona, garantendo al contempo sicurezza per i cittadini.

Una lotta contro gli sversamenti illegali

Un aspetto cruciale dell’intervento sul fiume Sarno è la necessità di affrontare il problema degli sversamenti illegali, che hanno storicamente compromesso il suo ecosistema. Questa lotta è vitale affinché gli sforzi di manutenzione e riduzione del rischio idrologico possano essere efficaci. Negli ultimi anni, il Sarno ha dovuto affrontare sversamenti di metalli pesanti, fanghi tossici e scarichi civili non conformi, oltre a rifiuti agricoli, tra cui pesticidi e plastiche. Questi fattori rendono essenziali i dragaggi, che altrimenti rischiano di diventare inutili a causa dell’ostruzione delle vie fluviali.

Una gestione efficiente e responsabile dei fondi destinati a queste opere migliorerà significativamente la qualità di vita dei cittadini campani. Garantire una maggiore sicurezza durante i fenomeni meteorologici e tutelare il fiume Sarno dall’inquinamento è fondamentale per contribuire alla riqualificazione delle coste campane, riconsegnando al territorio una bellezza che merita di essere preservata.

Fonti ufficiali:

Per approfondire le iniziative della Giunta regionale della Campania, si può fare riferimento agli atti ufficiali disponibili sul sito della Regione Campania e ai comunicati stampa diffusi durante le riunioni della giunta.

Un’azione coordinata tra enti, cittadini e istituzioni sarà cruciale per affrontare le sfide presenti e future legate alla gestione delle risorse idriche e alla protezione ambientale in Campania.

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