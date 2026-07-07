Tottenham annuncia l’arrivo di Tonali: “Sono molto felice di essere qui”.

Sandro Tonali al Tottenham: il nuovo capitolo della carriera del centrocampista italiano

Londra (Inghilterra) – Sandro Tonali è ufficialmente un nuovo giocatore del Tottenham. L’annuncio è stato diffuso dal club inglese, evidenziando l’importante trasferimento dal Newcastle. L’entusiasmo di Tonali è palpabile: “Sono molto felice di essere qui”, ha dichiarato il centrocampista italiano. “Quando sono arrivato, mi sono sentito immediatamente a mio agio. Ho parlato con Roberto De Zerbi per quasi due ore riguardo al club, ai tifosi, allo stadio e al nostro calcio. È stata un’esperienza magica: ho capito subito che dovevo firmare per il Tottenham. Ho affrontato il Tottenham diverse volte e ho sempre trovato un’atmosfera fantastica, creata da tifosi incredibili. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.

Il parere del direttore sportivo Johan Lange

Il direttore sportivo del Tottenham, Johan Lange, ha espresso grande soddisfazione per l’acquisto di Tonali: “Sandro è uno dei migliori centrocampisti in Europa e siamo entusiasti di accoglierlo nel nostro club. Ha un’eccellente qualità tecnica, unita a una vera intelligenza calcistica, e possiede le caratteristiche necessarie per eccellere in un ambiente ad alta pressione. Sandro porta con sé un’importante esperienza, sia a livello nazionale che nelle competizioni europee, e sono certo che i nostri tifosi apprezzeranno la sua energia e il suo impegno in campo”.

De Zerbi, l’allenatore del Tottenham, ha anche lui commentato positivamente l’arrivo di Tonali: “È un giocatore speciale e un ottimo acquisto per il nostro club. Lo seguo da tempo, sin dai suoi esordi nel settore giovanile della mia città, Brescia, e sono felice di lavorare con lui ora. Le sue qualità hanno attirato l’attenzione in questa finestra di mercato, ma Sandro ha dimostrato chiaramente il suo desiderio di unirsi al Tottenham. Sono sicuro che i nostri tifosi apprezzeranno tutto ciò che porterà alla squadra”.

Il trasferimento di Tonali rappresenta un significativo rinforzo per il Tottenham, che punta a una stagione di successo. Dopo anni di crescita esponenziale, sia a livello club che a livello internazionale, Tonali approda in una delle squadre più prestigiose della Premier League. La sua esperienza e le sue abilità potrebbero rivelarsi cruciali nel contribuire al gioco di squadra, aspetti che De Zerbi e il resto dello staff tecnico stanno cercando di potenziare ulteriormente.

Per il Tottenham, l’ingaggio di Tonali dimostra l’impegno del club nel costruire una rosa competitiva e in grado di aspirare a traguardi elevati sia in campionato che nelle competizioni europee. La scorsa stagione ha visto la squadra subire alcune flessioni, ma con l’arrivo del talentuoso centrocampista, le aspettative sono elevate. Una combinazione tra tattica e talento individuale sarà fondamentale per affrontare le sfide che attendono il club londinese.

Tonali non è solo un giocatore di talento; è stato anche un elemento chiave per la nazionale italiana, contribuendo in modo significativo durante le competizioni internazionali e portando con sé il raro fattore di esperienza appena ventiduenne. L’arrivo di una figura così carismatica e promettente nel Tottenham potrebbe rappresentare una ventata di freschezza e motivazione per tutta la squadra.

Con tifosi pronti a riempire gli spalti dello stadio, la stagione si prospetta emozionante. La passione della tifoseria del Tottenham è nota e, con Tonali in campo, l’esperienza di ognuno è destinata a diventare indimenticabile. L’obiettivo del club non è solo quello di competere, ma di tornare a lottare per il titolo, e Tonali sarà un elemento fondamentale in questo percorso.

In un momento in cui il calcio europeo sta vivendo una trasformazione con nuove stelle emergenti, il trasferimento di Sandro Tonali al Tottenham segna un capitolo significativo sia per il giocatore che per il club. Sarà interessante osservare come le sue qualità tecniche e la sua personalità possano impattare positivamente sul rendimento della squadra nel corso della stagione.

Fonti ufficiali: Tottenham Hotspur FC.

FONTE ITALPRESS

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