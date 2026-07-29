29 Luglio 2026

Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, gente in strada ma nessun danno

Anna Gaia Cavallo 29 Luglio 2026
20260725_0097.jpg

IPA61938781 – RENDE – Inaugurazione della mostra Terremoti d Italia a Rende ( Cosenza ) presso il Museo del Presente, sismografo

ISERNIA (ITALPRESS) – Un terremoto di magnitudo 4.1 è stato rilevato dall’INGV poco dopo la mezzanotte. L’epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone, in provincia di Isernia. La scossa, durata alcuni secondi, è stata percepita distintamente in gran parte della provincia di Isernia e anche nelle vicine province di Chieti, L’Aquila e Caserta e, nei pressi dell’epicentro, ha spinto numerosi residenti a uscire dalle proprie abitazioni per timore di ulteriori scosse. Al momento non risultano danni a persone né a edifici.

Secondo i dati dell’INGV, il terremoto ha avuto origine a una profondità di circa 10 chilometri, in un’area situata al confine tra Molise, Abruzzo e Lazio. Successivamente, alle 3:41, è stata registrata una seconda scossa di assestamento, di magnitudo 2.2, a circa 9 chilometri di profondità nella stessa zona.

Foto: Ipa Agency

(ITALPRESS)

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Ambasciata-libica.jpg

Rientrano in Libia i quattro calciatori detenuti in Italia

Anna Gaia Cavallo 29 Luglio 2026
1785333486_WhatsApp-Image-2026-07-23-at-15.20.10.jpeg

Cupparo “Serrapotina strategica per l’area sud della Basilicata”

Anna Gaia Cavallo 29 Luglio 2026
1785333484_Barili-petrolio.jpg

Egitto, previste importazioni di 3,2 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi tra agosto e fine ottobre

Anna Gaia Cavallo 29 Luglio 2026
20260724_0154.jpg

Sequestro di 20 milioni a Trani per reati fallimentari e fiscali / Video

Anna Gaia Cavallo 29 Luglio 2026
1785333478_20250816_0539-e1785222247870.jpg

Schillaci e l’omologo libico al-Ghuj discutono a Roma il rafforzamento della cooperazione bilaterale nel settore sanitario

Anna Gaia Cavallo 29 Luglio 2026
ARBORE-E-LODOLA.jpg

A Foggia al via l’allestimento del Museo Casa Arbore

Anna Gaia Cavallo 29 Luglio 2026

Ultimissime

Ambasciata-libica.jpg

Rientrano in Libia i quattro calciatori detenuti in Italia

Anna Gaia Cavallo 29 Luglio 2026
1785333486_WhatsApp-Image-2026-07-23-at-15.20.10.jpeg

Cupparo “Serrapotina strategica per l’area sud della Basilicata”

Anna Gaia Cavallo 29 Luglio 2026
1785333484_Barili-petrolio.jpg

Egitto, previste importazioni di 3,2 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi tra agosto e fine ottobre

Anna Gaia Cavallo 29 Luglio 2026
20260724_0154.jpg

Sequestro di 20 milioni a Trani per reati fallimentari e fiscali / Video

Anna Gaia Cavallo 29 Luglio 2026
1785333478_20250816_0539-e1785222247870.jpg

Schillaci e l’omologo libico al-Ghuj discutono a Roma il rafforzamento della cooperazione bilaterale nel settore sanitario

Anna Gaia Cavallo 29 Luglio 2026