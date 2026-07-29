29 Luglio 2026

Egitto, Al-Sisi sente l’Emiro del Kuwait: “Pieno sostegno dopo gli attacchi iraniani”

Anna Gaia Cavallo 29 Luglio 2026
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IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi ha avuto oggi un colloquio telefonico con l’Emiro del Kuwait, Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, durante il quale ha ribadito la ferma condanna dell’Egitto per gli attacchi iraniani contro il Kuwait.

Secondo la Presidenza della Repubblica egiziana su facebook, Al-Sisi ha definito gli attacchi una palese violazione del diritto internazionale e una grave escalation che mette a rischio la sicurezza e la stabilità dell’intera regione, riaffermando il netto rifiuto del Cairo di qualsiasi tentativo di compromettere la sovranità e la sicurezza del Kuwait.

Il capo dello Stato ha inoltre confermato la piena solidarietà dell’Egitto al Kuwait e il sostegno a tutte le misure adottate per tutelarne la sicurezza e gli interessi nazionali.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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