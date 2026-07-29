29 Luglio 2026

Piano Estate del Ministero dell’Istruzione, 3 istituti aperti in Liguria, Sicilia e Molise

Anna Gaia Cavallo 29 Luglio 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Al via il Piano Estate del Ministero dell’Istruzione con tre nuove esperienze di scuola aperta tra Liguria, Sicilia e Molise che “promuovono creatività, competenze e scoperta dei territori, attraverso attività che coinvolgono studentesse e studenti anche durante i mesi estivi”, si legge in una nota.

In Liguria, in provincia della Spezia, grazie al Piano Estate, l‘Istituto Comprensivo di Lerici ISA 10 ha offerto percorsi laboratoriali innovativi, con attività dedicate alla robotica creativa e alla progettazione. La scuola si propone così come spazio di partecipazione e crescita per studenti e famiglie anche durante il periodo estivo, promuovendo nuove esperienze e valorizzando le capacità di ragazze e ragazzi. Attraverso attività come la costruzione e programmazione di robot e la realizzazione di una “scuola ideale”, gli studenti hanno sviluppato competenze digitali e capacità progettuali, in un ambiente pensato per non lasciare indietro nessuno.

All’Istituto Comprensivo “Terme Vigliatore”, nella Città Metropolitana di Messina, il Piano Estate ha permesso di organizzare percorsi dedicati alla socializzazione, alla musica e al potenziamento della lingua inglese, anche attraverso i gemellaggi elettronici. Le attività hanno favorito collaborazione, promozione dei talenti, educazione al rispetto reciproco, intrecciando creatività, competenze linguistiche e conoscenza del territorio, attraverso scambi e progetti condivisi con scuole partner. Di particolare interesse, i laboratori musicali che hanno portato studentesse e studenti a esibirsi in luoghi simbolo come il Teatro Greco di Tindari, dove hanno suonato insieme al cantautore siciliano Mario Incudine.

Sport, attività all’aria aperta e valorizzazione del patrimonio storico e ambientale del Molise: sono queste le esperienze vissute dagli studenti del Convitto Nazionale “Mario Pagano” di Campobasso, grazie alle attività del Piano Estate, che ha trasformato il territorio in un’aula a cielo aperto. Il progetto ha coinvolto gli alunni dei diversi gradi di scuola in un percorso educativo capace di coniugare apprendimento, benessere e socializzazione. Dalle attività in acqua ai trekking culturali nell’area archeologica di Altilia-Sepino, i ragazzi hanno potuto sperimentare nuove esperienze, rafforzare i legami con i compagni e approfondire la conoscenza del territorio molisano.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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