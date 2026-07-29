Malta, fiducia delle imprese in crescita nel secondo trimestre

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La fiducia delle imprese a Malta è aumentata nel secondo trimestre del 2026, anche se le crescenti preoccupazioni per il conflitto in Medio Oriente stanno gettando un’ombra sulle prospettive economiche. E’ l’analisi contenuta nell’ultima pubblicazione Business Dialogue della Banca Centrale maltese. Più della metà delle imprese intervistate, pari al 53%, ha segnalato un miglioramento delle condizioni di attività, mentre il 12% ha dichiarato un peggioramento. Il saldo netto positivo del 41% è risultato di otto punti percentuali superiore rispetto al trimestre precedente.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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