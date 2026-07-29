Vasto incendio sul Gargano, turisti evacuati via mare

IPA87017731 – Peschici, Incendio nel Gargano, turisti evacuati via mare. Chiusa la strada per Vieste. Scuole aperte per gli sfollati.

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BARI (ITALPRESS) – Un vasto incendio lungo il litorale tra Peschici e Vieste, nel Gargano, è in corso dalla tarda mattinata e ha raggiunto anche le aree a ridosso del mare. Gruppi di turisti sono stati evacuati dalle spiagge sulle imbarcazioni della guardia costiera. Il Comune di Peschici ha reso noto che “a seguito dell’incendio, è stato aperto l’edificio delle Scuole Elementari, in via Montesanto, per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza o di un luogo sicuro”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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