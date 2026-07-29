29 Luglio 2026

Egitto, previste importazioni di 3,2 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi tra agosto e fine ottobre

Anna Gaia Cavallo 29 Luglio 2026
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IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – L’Egitto prevede di importare circa 3,2 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi tra agosto e la fine di ottobre, con l’obiettivo di garantire l’approvvigionamento del mercato interno e rafforzare le scorte strategiche. Secondo quanto riferito da Al Arabiya Business, il piano comprende l’importazione di 1,9 milioni di tonnellate di gasolio, oltre a 650 mila tonnellate di benzina e 650 mila tonnellate di GPL, per far fronte all’aumento della domanda durante il periodo estivo.

Le importazioni saranno distribuite in circa 1,1 milioni di tonnellate ad agosto, 1,1 milioni a settembre e un milione a ottobre, con un incremento del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il valore complessivo delle forniture è stimato intorno ai 3 miliardi di dollari ai prezzi internazionali correnti. L’operazione rientra nella strategia del Ministero del Petrolio e delle Risorse Minerarie per rafforzare le riserve strategiche, garantire la continuità delle forniture energetiche e contenere gli effetti delle tensioni geopolitiche sui mercati globali dell’energia.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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