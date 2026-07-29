Domati 1.968 incendi in Algeria dall’8 luglio, resta alta l’allerta

IPA86887858 – Protection Civile firefighters intervene to extinguish wildfires in the mountains of Bouira, Algeria on July 21, 2026, as the blazes are reported under control according to the civil protection agency. Photo by Billel Bensalem/APP/ABACAPRESS.COM

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – Le autorità algerine hanno annunciato la completa estinzione degli incendi registrati sul territorio nazionale dall’8 luglio scorso, dopo settimane di interventi sul campo che hanno interessato diverse regioni colpite dall’ondata di caldo. E’ quanto riportato oggi sulla pagina ufficiale della Protezione civile algerina. Il bilancio complessivo indica 1.968 incendi domati, di cui 667 hanno riguardato aree forestali, boscaglie e zone di vegetazione spontanea, mentre 1.301 hanno interessato coltivazioni agricole, alberi da frutto e palmeti.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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