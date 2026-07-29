29 Luglio 2026

Il ministro dell’interno Piantedosi incontra a Malta l’omologo Bedingfield

Anna Gaia Cavallo 29 Luglio 2026
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ROMA (ITALPRESS/MNA) – Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato oggi a Malta il suo omologo Glenn Bedingfield. Lo riferisce una nota del Viminale. Al centro del colloquio: la protezione delle frontiere esterne, la creazione di hub europei in Paesi terzi sicuri, il contrasto ai trafficanti di esseri umani, la necessità di una più incisiva azione europea con i Paesi di origine e transito dei migranti per favorire i rimpatri volontari assistiti, grazie anche a programmi europei di supporto.

“Malta è un partner strategico nel Mediterraneo centrale – ha dichiarato Piantedosi – con il quale abbiamo una linea comune sui principali dossier in discussione in Europa, quali migrazione e sicurezza, e in particolare condividiamo l’opportunità di affiancare soluzioni innovative, alle vigenti modalità di gestione dei flussi migratori”.

– Foto Viminale –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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