20 Agosto 2026

Tennis, Carlos Alcaraz annuncia il ritorno in campo agli Us Open

redazione 20 Agosto 2026
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Mandatory Credit: Photo by Larry Marano/Shutterstock (15476484de)
Carlos Alcaraz poses with the championship trophy after defeating Sinner during the finals of the US Open at Arthur Ashe Stadium
2025 US Open, Day Fifteen, USTA Billie Jean King National Tennis Center, New York, USA – 07 Sep 2025

ROMA (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz giocherà gli Us Open. Lo ha annunciato lo stesso fuoriclasse spagnolo su instagram. Fermo da aprile per l’infortunio al polso subìto al torneo di Barcellona, lo spagnolo è pronto a tornare nello slam statunitense. “Sono tornato”, ha detto Alcaraz in un breve video.

Il 23enne di Murcia è sceso recentemente nella classifica mondiale al terzo posto, alle spalle dell’azzurro Jannik Sinner e del tedesco Alexander Zverev. Ora, dopo avere saltato per i noti problemi al polso (una tenosinovite con interessamento della fibrocartilagine triangolare) i Major del Roland Garros e di Wimbledon e i Masters 1000 di Madrid, Roma, Montreal e Cincinnati (attualmente in corso), è pronto a tornare in scena agli Us Open.

Nella quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, al via sul cemento del Flushing Meadows Park di New York da domenica 30 agosto, Alcaraz si presenta da campione in carica. Da capire però lo stato di forma del tennista iberico, assente dal circuito internazionale da oltre quattro mesi.

Intanto Alcaraz non è stato convocato per il match di Coppa Davis che vedrà impegnata la Spagna in Cile nel fine settimana fra il 18 e il 20 settembre. Per il secondo e ultimo turno di qualificazione alle Final Eight di Bologna, infatti, il capitano della Spagna, David Ferrer, ha convocato Rafael Jodar, Martin Landaluce, Pedro Martinez, Daniel Merida e Jaume Munar.

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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