Libia, la Commissione 4+4 sigla la bozza di accordo definitivo. Completate le prime due fasi della road map sostenuta dalle Nazioni Unite

IPA70625507 – Hanna Tetteh, UN Special envoy of the Secretary General for the horn of Africa, arrives at the opening of the at the opening of the Meeting of the Tripartite Consultative Mechanism on Libya in Tunis, on January 26, 2026. (LtoR) Hanna Tetteh, UN Special envoy of the Secretary General for the horn of Africa, Algerian Foreign Minister Ahmed Attaf ,Mohamed Ali Nafti,Tunisian Foreign Minister, and Egyptian Foreign Minister Badr Abdelatty pose at the opening of the Meeting of the Tripartite Consultative Mechanism on Libya in Tunis, on January 26, 2026. The Libyan Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, under the Government of National Unity, issued a statement expressing its reservations about holding any meeting or consultation on the Libyan issue without the official participation of the Libyan state. Mohamed Hammi/Sipa Press//HAMMI_1J23495/Credit:Mohamed Hammi/SIPA/2601271615

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – I membri della commissione 4+4 hanno siglato la bozza di accordo definitivo durante un incontro facilitato dall’inviata Onu, Hanna Tetteh, a Tunisi, completando le prime due fasi della road map sostenuta dalle Nazioni Unite.

Secondo quanto dichiarato dall’Unsmil in un comunicato pubblicato sui propri canali social, la commissione si riunirà nuovamente in Libia entro fine mese per definire le modalità di attuazione e l’annuncio ufficiale dell’accordo.

Il compito principale del gruppo ristretto, che riunisce rappresentanti delle principali parti dell’est e dell’ovest, è trovare un meccanismo di consenso per la ricostituzione dell’Alta Commissione Elettorale e risolvere le questioni irrisolte che ostacolano le elezioni nazionali, garantendo una base costituzionale e legale condivisa. La commissione 4+4 era stata costituita per superare lo stallo politico che dal 2021 blocca lo svolgimento delle elezioni generali in Libia.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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