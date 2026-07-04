4 Luglio 2026

Spagna sconfigge Austria 3-0 e conquista gli ottavi di finale ai Mondiali.

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026

La Spagna Avanza agli Ottavi di Finale: Vittoria Decisiva Contro l’Austria

Los Angeles, 3 luglio 2026 – Il 2 luglio 2026, la Spagna ha trionfato con un netto 3-0 contro l’Austria nei sedicesimi di finale del Mondiale di Calcio. Questo successo consente agli iberici di qualificarsi per il terzo Mondiale consecutivo agli ottavi di finale. Davanti a un pubblico di celebrità, tra cui Timothée Chalamet, Penélope Cruz, Javier Bardem e Flea, la squadra ha mostrato un gioco scintillante e avvincente.

Un Match Sotto il Segno di Oyarzabal

Il Ct della Spagna, De la Fuente, ha scelto un modulo 4-2-3-1, schierando Oyarzabal come unica punta e Yamal sulla corsia destra. L’Austria ha adottato una disposizione simile, ma con maggiori accenti difensivi. La partita è iniziata all’insegna del dominio iberico, con la Spagna che ha imposto il proprio ritmo fin dai minuti iniziali.

In un primo tempo caratterizzato da diverse occasioni sprecate, l’Austria ha rischiato di passare in vantaggio con una chance di Gregoritsch, che non ha saputo sfruttare un bel cross di Sabitzer. Tuttavia, la Spagna ha continuato a creare opportunità e, dopo un’idratazione break, il suo gioco è culminato nel primo gol, che inizialmente è stato annullato per un fallo di Cubarsì su Schlager. Dopo vari tentativi, è stato Mikel Oyarzabal a rompere il ghiaccio al 36′, capitalizzando un assist preciso di Cucurella.

La pressione spagnola è stata costante e, poco prima dell’intervallo, Baena ha colpito la traversa mentre Yamal è stato fermato da Schlager.

Secondo Tempo: Dominio e Nuovi Gol

Al rientro in campo, la Spagna non ha abbassato la guardia e ha continuato a dominare. Il raddoppio è arrivato al 21′ della ripresa, grazie a un colpo di testa di Pedro Porro, frutto di una manovra corale della squadra. Le sostituzioni nell’Austria, tra cui l’ingresso di Arnautovic al posto di Gregoritsch, non hanno sortito effetti positivi. L’attaccante ha faticato a trovare spazi nella robusta difesa spagnola.

L’Austria ha tentato di creare qualche opportunità, ma i tiri, come quello di Chukwuemeka al 34′ e di Yamal al 40′, non hanno messo in pericolo il portiere Unai Simon. Nel finale, la Spagna ha mantenuto saldo il controllo del gioco, e anche Gavi ha provato a segnare, ma Laimer ha chiuso la strada al trequartista del Barcellona.

A un minuto dalla fine, Mikel Oyarzabal ha chiuso i conti sul 3-0, ancora una volta grazie a un assist millimetrico di Cucurella. Questa doppietta porta il numero totale dei gol dell’attaccante della Real Sociedad a quattro nel torneo, consolidando così la sua importanza all’interno della squadra.

Prossimi Impegni e Attesa per gli Ottavi

Con questa vittoria convincente, la Spagna si prepara ora ad affrontare la vincente del match tra Portogallo e Croazia agli ottavi di finale. La squadra iberica sta dimostrando una forma invidiabile e pure un attacco prolifico che mette in difficoltà qualsiasi avversario si trovi di fronte. Le prestazioni di giocatori come Oyarzabal e Cucurella sono segnali positivi per un team che ha dimostrato di avere sia le capacità tecniche che la determinazione necessaria per ambire a un titolo mondiale.

L’attesa per il prosieguo del torneo è palpabile, attesa che sia i tifosi che gli esperti sono ansiosi di scoprire come si sviluppa questa competizione. La Spagna ha già mostrato di essere tra le favorite, e con il gioco che sta esprimendo, sembra pronta per affrontare ogni sfida.

Fonti ufficiali: FIFA, Tuttosport, Marca.

FONTE ITALPRESS

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