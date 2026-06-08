Serie A 2026-27: Segna in agenda le partite imperdibili!

MILANO, ITALIA – 14 FEBBRAIO: Fabio Miretti della Juventus e Marcus Thuram dell’FC Internazionale di Milano si sfidano per il possesso palla durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e Juventus FC allo Stadio Giuseppe Meazza il 14 febbraio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Scopri i Matches Chiave della Prossima Stagione di Serie A

È tempo di prepararsi per una nuova emozionante stagione di Serie A! Le squadre di punta come Inter, Juventus, Milan, Napoli, Roma e il sorprendente Como si sfideranno in un calendario carico di emozioni. L’estrazione dei gruppi per la campagna 2026-27 ha avuto luogo oggi in una cerimonia al Teatro Regio di Parma. La nuova stagione prenderà il via nel fine settimana del 22 agosto 2026 e si concluderà il 30 maggio 2027.

Dopo aver sollevato il trofeo di Serie A per la stagione 2025-26, l’Inter si prepara a difendere il titolo. Gli altri club saranno impegnati a strappargli il trono, mentre Juventus e Milan, nonostante non siano riusciti a qualificarsi per la Champions League, daranno tutto per tornare tra le prime della classe. Anche club come Lazio e Atalanta, che ambiscono a risultati migliori rispetto a quelli della scorsa stagione, sono pronti a combattere.

Le Date dei Grandi Match di Serie A

Il terzo turno ci catapulta subito nel vivo della competizione, con sfide entusiasmanti: Inter vs. Napoli, Juventus vs. Milan e Roma vs. Atalanta si svolgeranno all’inizio della stagione. Settimana 5 vedrà Roma affrontare l’Inter e Juventus contro Atalanta, mentre nella settimana 7 si disputeranno Juventus-Lazio e Milan-Atalanta, prendendo slancio in autunno.

Un evento da non perdere è il Derby del Sud tra Napoli e Roma, previsto nella settimana 8, il 25 ottobre. La settimana 10, che si svolgerà attorno al 1 novembre, sarà ancor più scintillante con il doppio incontro tra Juventus vs. Napoli e il Derby della Madonnina tra Milan e Inter. Queste saranno solo alcune delle sfide che renderanno la prossima stagione così intrigante.

I derby e le sfide storiche continuano nella settimana 15 con il Derby della Capitale tra Lazio e Roma, accompagnato dalla partita Napoli vs. Milan, previsto intorno al 13 dicembre. Nella settimana 16, ci aspettiamo Roma vs. Juventus e Atalanta vs. Napoli, prima della conclusione del primo giro di campionato, che avrà luogo nella settimana 18 con Juventus vs. Torino e Lazio vs. Inter in un mercoledì di festa per il pubblico calcistico italiano.

Le partite di ritorno inizieranno rapidamente, con Inter vs. Juventus e Roma vs. Milan in programma attorno al 10 gennaio. I big match continueranno fino alla fine della stagione: Milan vs. Juventus e Napoli vs. Inter saranno in programma nella settimana 22, intorno al 31 gennaio. L’intensità sale quando il secondo Derby di Milano si svolgerà insieme a Napoli vs. Juventus nella settimana 24, un appuntamento che promette emozioni forti a San Valentino.

Nel mese di marzo, Juventus e Roma si affronteranno a Torino intorno al 7, mentre il 4 aprile sarà la volta del derby di Torino. Inoltre, le sfide di alto livello si susseguiranno, tra cui Inter vs. Roma durante il fine settimana dell’11 aprile. La settimana 32 non sarà da meno, con Milan vs. Napoli e Roma vs. Lazio previsti per il 18 aprile. (Fonte: Lega Serie A)

Le ultime tre giornate promettono di essere incredibili, mentre il Derby d’Italia tra Juventus e Inter si svolgerà il 16 maggio, la stessa settimana in cui Milan e Roma si confronteranno. La penultima giornata vedrà Roma vs. Como e Inter vs. Lazio, mentre la stagione si concluderà con Napoli vs. Atalanta e un insidioso trasferta per l’Inter a Sassuolo. I fan possono quindi aspettarsi una fine eccitante per una stagione che sta per vivere nuove emozioni e rivalità storiche.

Preparatevi per la Serie A 2026-27 e non perdere neanche un minuto di queste entusiasmanti sfide! Segui la stagione su [Lega Serie A](https://www.legaseriea.it) per aggiornamenti e approfondimenti!

Non perderti tutte le news su Napoli+