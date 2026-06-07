Serie A 2026/27: le settimane cruciali per Inter, Como, Juventus e le sfide europee

SASSUOLO, ITALIA – 17 APRILE: Cesc Fabregas, allenatore del Como 1907, osserva il campo prima della partita di Serie A tra US Sassuolo Calcio e Como 1907 allo Stadio Mapei Città del Tricolore il 17 aprile 2026 a Sassuolo, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Le Sfide nel Calendario di Serie A 2026/27

Con la pubblicazione del calendario della Serie A 2026/27 e il concomitante calendario delle partite UEFA, si presentano diverse sfide interessanti per i club europei italiani. Andiamo a esplorare le settimane che potrebbero rivelarsi decisive per le diverse squadre.

L’Inter Milano si trova ad affrontare il calendario più impegnativo di tutti i club italiani, dovendo coniugare gli obblighi della Champions League con la difesa del titolo di campione (Scudetto). Questo porta a momenti critici che potrebbero segnare l’intera stagione.

Due gare, in particolare, spiccano nel calendario dell’Inter. Nei primi giorni di novembre, l’Inter ospiterà il Como nella Serie A, corrispondente alla giornata di campionato dell’11ª settimana (~8 novembre), con in mezzo le partite della fase a gironi della Champions League. La settimana successiva, gli uomini di Simone Inzaghi affronteranno l’Atalanta a San Siro.

Partite Cruciali per Napoli e Roma

Un altro momento cruciale si presenta per il Napoli, che si trova a dover affrontare un periodo particolarmente difficile a metà febbraio. Il primo turno degli ottavi di finale della Champions League coincide con le settimane 24 e 25. Se Massimiliano Allegri dovesse assumere il posto di allenatore, il Napoli ospiterà la Juventus il 14 febbraio in Serie A, prima di un possibile impegno europeo, seguito dalla sfida contro la Lazio il 21 febbraio. Tre partite fondamentali in soli otto giorni potrebbero essere determinanti per le ambizioni dei partenopei.

Roma, dal canto suo, si troverà di fronte a una situazione drammatica. L’attesissimo Derby della Capitale contro la Lazio è fissato nella settimana 15, attorno al 13 dicembre, a pochissimi giorni dalla penultima giornata della fase a gironi della Champions League. Questo match potrebbe rappresentare un crocevia fondamentale per le sorti della squadra giallorossa.

In un contesto simile, il Como fa il suo esordio nella Champions League e si trova a fronteggiare un calendario tutto in salita. Il primo impegno europeo avviene seguito immediatamente dalla sfida contro il Milan il 20 dicembre, un incontro affascinante ma che potrebbe rivelarsi molto gravoso dal punto di vista fisico ed energetico.

Giovedì di Europa League per Juventus e Milan

Diverse squadre, come Juventus e Milan, si trovano a dover gestire la fase di eliminazione diretta della Europa League a febbraio. Le due squadre di Torino e Milano si scontrano nel Derby d’Italia. Questa storica sfida è programmata per la settimana 22 di Serie A, il 31 gennaio, e coincide con le seconde fasi delle competizioni europee. Un eventuale passo falso in questo periodo potrebbe avere ripercussioni significative sul prosieguo della stagione per entrambe le squadre.

Infine, l’Atalanta che partecipa alla Conference League ha un aprile particolarmente impegnativo. Le potenziali partite di quarti di finale cadranno tra la settimana 31 e 32, con una trasferta in vista contro la Juventus nella settimana 34. Un ciclo di partite che potrebbe rivelarsi decisivo per la qualificazione a competizioni europee per la stagione successiva.

Il nuovo calendario della Serie A 2026/27 si preannuncia, dunque, come un percorso da navigare con attenzione e strategia. Le stelle del calcio italiano avranno bisogno di mostrare non solo abilità tecnica, ma anche capacità di gestione del proprio rendimento in settimane così vitali. Ogni gara avrà la sua importanza e ogni punto sarà fondamentale.

È fondamentale seguire gli sviluppi del campionato e le travolgenti emozioni che queste partite porteranno. Che le squadre italiane si preparino a dare il massimo!

Fonti ufficiali: Lega Serie A, UEFA.

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