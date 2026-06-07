Serie A 2026-27: confermati tutti gli incontri della Juventus. Scopri il calendario completo!
Juventus: Inizio e Fine della Stagione 2026-27
Il Nuovo Inizio per La Juventus
Juventus FC, reduce da una stagione deludente dove ha chiuso al sesto posto, è pronta a ripartire con slancio nella nuova annata calcistica. La situazione è stata particolarmente difficile per i Bianconeri, che hanno mancato l’accesso alla Champions League, guadagnandosi invece un posto in Europa League. La squadra, sotto la guida di Luciano Spalletti, avrà l’opportunità di rifarsi e dimostrare il proprio valore sin dalle prime partite.
La campagna di Serie A 2026-27 avrà inizio per la Juventus il weekend del 23 agosto, con una sfida contro il neopromosso Frosinone. Questa gara segnerà l’apertura di una stagione che si presenta già ricca di aspettative. Inoltre, un aspetto curioso è che la Juventus chiuderà la propria stagione contro lo stesso avversario a fine maggio, creando un interessante “bookend” per il calendario.
Juventus è attesa da un girone di partite impegnativo, tra cui un match cruciale in casa contro il Milan già alla terza giornata. Le sfide si faranno sempre più complicate a partire dalla sedicesima giornata, con incontri contro formazioni di alto livello come Roma, Bologna, i rivali cittadini del Torino e l’Inter, conosciuto come il Derby d’Italia.
Il Calendario della Juventus nella Serie A 2026-27
La gestione del calendario sarà fondamentale per la Juventus nella nuova stagione. Ecco l’elenco completo delle partite programmate per la squadra:
- Settimana 1 – 23 Agosto: Frosinone – Juventus
- Settimana 2 – 30 Agosto: Juventus – Parma
- Settimana 3 – 6 Settembre: Juventus – Milan
- Settimana 4 – 13 Settembre: Sassuolo – Juventus
- Settimana 5 – 20 Settembre: Juventus – Atalanta
- Settimana 6 – 11 Ottobre: Cagliari – Juventus
- Settimana 7 – 18 Ottobre: Juventus – Lazio
- Settimana 8 – 25 Ottobre: Lecce – Juventus
- Settimana 9 – 28 Ottobre: Genoa – Juventus
- Settimana 10 – 1 Novembre: Juventus – Napoli
- Settimana 11 – 8 Novembre: Fiorentina – Juventus
- Settimana 12 – 22 Novembre: Juventus – Venezia
- Settimana 13 – 29 Novembre: Como – Juventus
- Settimana 14 – 6 Dicembre: Juventus – Udinese
- Settimana 15 – 13 Dicembre: Juventus – Monza
- Settimana 16 – 20 Dicembre: Roma – Juventus
- Settimana 17 – 3 Gennaio: Bologna – Juventus
- Settimana 18 – 6 Gennaio: Juventus – Torino
- Settimana 19 – 10 Gennaio: Inter – Juventus
- Settimana 20 – 17 Gennaio: Juventus – Genoa
- Settimana 21 – 24 Gennaio: Juventus – Cagliari
- Settimana 22 – 31 Gennaio: Milan – Juventus
- Settimana 23 – 7 Febbraio: Juventus – Sassuolo
- Settimana 24 – 14 Febbraio: Napoli – Juventus
- Settimana 25 – 21 Febbraio: Juventus – Bologna
- Settimana 26 – 28 Febbraio: Monza – Juventus
- Settimana 27 – 7 Marzo: Juventus – Roma
- Settimana 28 – 14 Marzo: Lazio – Juventus
- Settimana 29 – 21 Marzo: Juventus – Como
- Settimana 30 – 4 Aprile: Torino – Juventus
- Settimana 31 – 11 Aprile: Juventus – Lecce
- Settimana 32 – 18 Aprile: Venezia – Juventus
- Settimana 33 – 25 Aprile: Juventus – Fiorentina
- Settimana 34 – 2 Maggio: Atalanta – Juventus
- Settimana 35 – 9 Maggio: Udinese – Juventus
- Settimana 36 – 16 Maggio: Juventus – Inter
- Settimana 37 – 23 Maggio: Parma – Juventus
- Settimana 38 – 30 Maggio: Juventus – Frosinone
Questa scaletta rappresenta un’importante opportunità per la Juventus di riscattarsi dopo una stagione difficile, e ogni incontro sarà fondamentale per riacquistare fiducia e posizionarsi nelle prime posizioni della classifica.
Fonti ufficiali per ulteriori dettagli includono il sito ufficiale della Juventus e i canali di notizie sportivi che seguono la Serie A.
Non perderti tutte le news su Napoli+