7 Giugno 2026

Serie A 2026-27: confermati tutti gli incontri della Juventus. Scopri il calendario completo!

redazione 6 Giugno 2026
Luciano-Spalletti-smile.jpg

Juventus: Inizio e Fine della Stagione 2026-27

Il Nuovo Inizio per La Juventus

Juventus FC, reduce da una stagione deludente dove ha chiuso al sesto posto, è pronta a ripartire con slancio nella nuova annata calcistica. La situazione è stata particolarmente difficile per i Bianconeri, che hanno mancato l’accesso alla Champions League, guadagnandosi invece un posto in Europa League. La squadra, sotto la guida di Luciano Spalletti, avrà l’opportunità di rifarsi e dimostrare il proprio valore sin dalle prime partite.

La campagna di Serie A 2026-27 avrà inizio per la Juventus il weekend del 23 agosto, con una sfida contro il neopromosso Frosinone. Questa gara segnerà l’apertura di una stagione che si presenta già ricca di aspettative. Inoltre, un aspetto curioso è che la Juventus chiuderà la propria stagione contro lo stesso avversario a fine maggio, creando un interessante “bookend” per il calendario.

Juventus è attesa da un girone di partite impegnativo, tra cui un match cruciale in casa contro il Milan già alla terza giornata. Le sfide si faranno sempre più complicate a partire dalla sedicesima giornata, con incontri contro formazioni di alto livello come Roma, Bologna, i rivali cittadini del Torino e l’Inter, conosciuto come il Derby d’Italia.

Il Calendario della Juventus nella Serie A 2026-27

La gestione del calendario sarà fondamentale per la Juventus nella nuova stagione. Ecco l’elenco completo delle partite programmate per la squadra:

  • Settimana 1 – 23 Agosto: Frosinone – Juventus
  • Settimana 2 – 30 Agosto: Juventus – Parma
  • Settimana 3 – 6 Settembre: Juventus – Milan
  • Settimana 4 – 13 Settembre: Sassuolo – Juventus
  • Settimana 5 – 20 Settembre: Juventus – Atalanta
  • Settimana 6 – 11 Ottobre: Cagliari – Juventus
  • Settimana 7 – 18 Ottobre: Juventus – Lazio
  • Settimana 8 – 25 Ottobre: Lecce – Juventus
  • Settimana 9 – 28 Ottobre: Genoa – Juventus
  • Settimana 10 – 1 Novembre: Juventus – Napoli
  • Settimana 11 – 8 Novembre: Fiorentina – Juventus
  • Settimana 12 – 22 Novembre: Juventus – Venezia
  • Settimana 13 – 29 Novembre: Como – Juventus
  • Settimana 14 – 6 Dicembre: Juventus – Udinese
  • Settimana 15 – 13 Dicembre: Juventus – Monza
  • Settimana 16 – 20 Dicembre: Roma – Juventus
  • Settimana 17 – 3 Gennaio: Bologna – Juventus
  • Settimana 18 – 6 Gennaio: Juventus – Torino
  • Settimana 19 – 10 Gennaio: Inter – Juventus
  • Settimana 20 – 17 Gennaio: Juventus – Genoa
  • Settimana 21 – 24 Gennaio: Juventus – Cagliari
  • Settimana 22 – 31 Gennaio: Milan – Juventus
  • Settimana 23 – 7 Febbraio: Juventus – Sassuolo
  • Settimana 24 – 14 Febbraio: Napoli – Juventus
  • Settimana 25 – 21 Febbraio: Juventus – Bologna
  • Settimana 26 – 28 Febbraio: Monza – Juventus
  • Settimana 27 – 7 Marzo: Juventus – Roma
  • Settimana 28 – 14 Marzo: Lazio – Juventus
  • Settimana 29 – 21 Marzo: Juventus – Como
  • Settimana 30 – 4 Aprile: Torino – Juventus
  • Settimana 31 – 11 Aprile: Juventus – Lecce
  • Settimana 32 – 18 Aprile: Venezia – Juventus
  • Settimana 33 – 25 Aprile: Juventus – Fiorentina
  • Settimana 34 – 2 Maggio: Atalanta – Juventus
  • Settimana 35 – 9 Maggio: Udinese – Juventus
  • Settimana 36 – 16 Maggio: Juventus – Inter
  • Settimana 37 – 23 Maggio: Parma – Juventus
  • Settimana 38 – 30 Maggio: Juventus – Frosinone

Questa scaletta rappresenta un’importante opportunità per la Juventus di riscattarsi dopo una stagione difficile, e ogni incontro sarà fondamentale per riacquistare fiducia e posizionarsi nelle prime posizioni della classifica.

Fonti ufficiali per ulteriori dettagli includono il sito ufficiale della Juventus e i canali di notizie sportivi che seguono la Serie A.

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Cesc-Fabregas-hmm-1.jpg

Serie A 2026/27: le settimane cruciali per Inter, Como, Juventus e le sfide europee

redazione 7 Giugno 2026
Paolo-Vanoli-hmm.jpg

Fiorentina saluta Vanoli e si prepara per il nuovo allenatore nella stagione 2026-27.

redazione 7 Giugno 2026
Cristian-Chivu-Inter-double.jpg

Calendario Serie A 2026-27: l’Inter pronta a difendere il titolo di campione.

redazione 7 Giugno 2026
real-madrid-cf-v-olympique-de-marseille-uefa-champions-league-2025-26-league-phase-md1.jpg

Greenwood mostra segnali di disponibilità per il Fenerbahce nella stagione 2026-27.

redazione 6 Giugno 2026
Beppe-Marotta-Inter-Coppa-Italia-victory.jpg

Marotta avverte: “Inter valuta Palestra, il futuro di Stankovic resta incerto.”

redazione 6 Giugno 2026
Vincenzo-Montella-Turkey-celebration.jpg

Montella: il nuovo allenatore del Besiktas, Italiano, è un ottimo tecnico e una bella persona.

redazione 6 Giugno 2026
Milan-fans-Giorgio-Furlani-out.jpg

Tifosi del Milan annunciano protesta senza precedenti contro Cardinale: attesa alta e tensione crescente.

redazione 6 Giugno 2026
genoa-cfc-v-como-1907-serie-a-2.jpg

Como: le prime tre partite della stagione 2026-27 saranno in trasferta.

redazione 6 Giugno 2026
Alessio-Romagnoli-scream.jpg

Romagnoli lascia la Lazio per l’Al-Sadd in accordo da 3 milioni di euro.

redazione 6 Giugno 2026
Max-Allegri-hmm.jpg

Milan: la risoluzione definitiva con Allegri e il Napoli richiede ancora un po’ di attesa.

redazione 5 Giugno 2026
Francesco-Pio-Esposito-celebrate-Estonia-Italy.jpg

Luxemburgo vs Italia: formazioni ufficiali per l’amichevole internazionale. Scopri i dettagli!

redazione 5 Giugno 2026
Silvio-Baldini-U21-Italy-coach.jpg

Chi è Silvio Baldini, il nuovo allenatore dell’Italia? Scopri la sua carriera.

redazione 5 Giugno 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-06-07 091522

Il Mattino: “Napoli, Rizzetta esce allo scoperto: «Parliamo da sei mesi». Ma De Laurentiis non apre alla cessione”

redazione 7 Giugno 2026
chiesa-san-nicola-pistaso.jpg

Notte delle Chiese a Napoli: magie, percorsi affascinanti e spettacoli nei luoghi sacri.

Anna Gaia Cavallo 7 Giugno 2026
Max-Allegri-grin.jpg

Gazzetta dello Sport: “Napoli, assalto a Gila”

redazione 7 Giugno 2026
news429653.jpg

Emergenza a Procida: cinque persone salvate da una barca in pericolo di affondamento.

Anna Gaia Cavallo 7 Giugno 2026
Screenshot 2026-06-07 081438

Tuttosport: “Lavezzi incorona Allegri: «È un vincente, farà bene al Napoli»”

redazione 7 Giugno 2026
@media(max-width:640px){ #gfp-sticky-footer .gfp-sf-google-text{display:none;} #gfp-sticky-footer .gfp-fmt-input{width:130px!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-desktop{display:none!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-mobile{display:inline!important;} }