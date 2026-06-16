Savoia: finalmente le partite interne si terranno al “De Cristofaro” con grande entusiasmo.

Il Savoia Festeggia la Sopravvivenza in Serie C

Torre Annunziata: Il Savoia tira un sospiro di sollievo e si garantisce la regolare partecipazione al prossimo campionato di Serie C, un traguardo meritatamente conquistato sul campo. Gli oplontini hanno raggiunto un accordo con il Comune di Giugliano, dove si disputeranno le partite casalinghe al “De Cristofaro”. La notizia è stata ufficialmente comunicata dal principe Emanuele Filiberto, che ha espresso la sua soddisfazione attraverso i canali del club.

Il principe ha affermato: “In queste ore difficili ho avuto la conferma che in Italia ci sono ancora amministratori e servitori dello Stato che comprendono il valore delle responsabilità. In questo contesto, desidero porgere un ringraziamento speciale al sindaco di Giugliano, Diego Nicola D’Alterio, e all’Assessore allo Sport, Marco Sepe, per la disponibilità inestimabile dimostrata nei confronti del Savoia”. Ha sottolineato quanto la loro risposta sia stata tempestiva, affermando che non hanno aiutato solo una squadra di calcio, ma hanno sostenuto un’intera comunità e la sua storia ultracentenaria.

Riflessione sul Calcio Italiano

Durante la sua dichiarazione, il principe ha fatto riferimento alle recenti difficoltà vissute in ambito calcistico. “Le decisioni della Questura dell’Aquila riguardanti l’obbligatorietà dei tornelli negli impianti di Serie C, anche con meno di 7.500 spettatori, non colpiscono solo il Savoia, ma pongono una questione seria per molte società professionistiche. La comunicazione è arrivata a sole quarantotto ore dalla scadenza per il deposito della documentazione, generando una condanna inappellabile e senza il tempo necessario per trovare una soluzione alternativa”.

Il Savoia ha continuato a lottare. “Desidero ringraziare vivamente il Commissario Straordinario del Comune di Torre Annunziata, Prefetto Gianfranco Tomao, che ha subito attivato contatti nell’interesse della città e della società, chiedendo formalmente la disponibilità del Comune di Giugliano”. Ha anche espresso preoccupazione riguardo alle conseguenze dell’amministrazione comunale sciolta per camorra, sottolineando gli impegni non mantenuti assunti dai precedenti amministratori.

Il messaggio è chiaro: “È evidente che l’amministrazione non ha rispettato le promesse fatte ai cittadini e al Savoia. Sono state fatte promesse durante la campagna elettorale, ribadite ufficialmente in varie occasioni. Ma oggi, i problemi persistono e qualcuno deve affrontarli”. Questo contesto rende ancora più significativo il riconoscimento verso le istituzioni che hanno collaborato attivamente.

“Desidero esprimere gratitudine al Prefetto di Napoli, Michele di Bari, per la sensibilità istituzionale e la rapidità con cui ha risposto al nostro appello, convocando immediatamente un tavolo dedicato”. Ha inoltre ringraziato vari comandanti delle forze dell’ordine per la loro disponibilità e collaborazione, evidenziando la necessità dell’impegno delle istituzioni nel risolvere questioni di importanza cruciale per la comunità.

Nazario Matachione ha avuto un ruolo fondamentale nel promuovere e coordinare il dialogo tra le varie istituzioni coinvolte, favorendo così la collaborazione tra il Comune di Giugliano e la Prefettura. “Quando sarebbe stato più facile arrendersi, ha continuato a lavorare instancabilmente affinché il Savoia e Torre Annunziata non perdesse i sacrifici, le speranze e le prospettive costruite con grande impegno”.

Non sono mancate le critiche a chi ha provato a strumentalizzare la situazione: “A coloro che hanno cercato di alimentare agitazione e diffondere sfiducia, voglio dire che il Savoia non si fermerà. Non arretreremo di un passo, non rinunceremo mai alle nostre ambizioni. Perché questo non è solo un club di calcio, ma una comunità con un’identità profonda. Dopo un lungo periodo di abbandono, abbiamo ritrovato orgoglio e speranza”.

Il messaggio finale è di determinazione: “Il Savoia, il mio Savoia, quello di Torre Annunziata, porterà con orgoglio il proprio nome in Serie A. Questo non è solo un obiettivo; è un impegno, una responsabilità verso tutti coloro che credono in noi. La vicenda attuale mette in luce due realtà: da una parte chi promette e non mantiene, dall’altra chi, di fronte alle avversità, si assume responsabilità e trova soluzioni. Oggi, il Savoia è ancora in piedi grazie all’azione concreta di uomini e donne delle istituzioni”.

Per monitorare gli sviluppi futuri e rimanere aggiornati, si consiglia di seguire le comunicazioni ufficiali del Savoia e delle istituzioni locali.

Fonti ufficiali: Sito ufficiale Savoia, Comunicati Stampa Comune di Giugliano

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