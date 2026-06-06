Ritiro SSC Napoli: annunci in conferenza e mostra di 16 prestigiosi trofei esposti!

Ritiri Pre-Stagionali del Napoli: Festeggiamenti per il Centenario

a cura di Silvia De Martino – Giovedì 4 Giugno 2026 alle 15:11

Un’Eccitante Pre-Stagione per il Napoli

Il Napoli è pronto a vivere un’estate indimenticabile durante i ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro. Questi eventi, storicamente molto attesi da tifosi e appassionati, risultano ancora più significativi nell’anno del centenario della SSC Napoli. Il club partenopeo ha programmato questi ritiri dal 17 al 27 luglio in Val di Sole, a Dimaro, e dal 30 luglio al 13 agosto a Castel di Sangro, in Abruzzo.

Nell’ambito di questi ritiri, il Napoli ha in serbo numerose sorprese per i propri tifosi. Il 1° agosto rappresenterà una data cruciale, non solo per la preparazione atletica della squadra, ma anche per i festeggiamenti del centesimo anniversario della società. Si attendono dunque annunci ufficiali riguardo ai dettagli delle celebrazioni, creando un’aspettativa elevata all’interno della comunità dei supporters.

Novità Entusiasmanti per i Tifosi

Durante una recente conferenza stampa, la società ha rivelato i dettagli delle novità che caratterizzeranno i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Una delle principali novità è rappresentata dal miglioramento degli spazi dedicati ai tifosi, noti come “Village”. Questi saranno allestiti sia all’esterno dello Stadio Carciato a Dimaro che nei pressi del Palazzetto dello Sport a Castel di Sangro.

Un’iniziativa particolarmente emozionante sarà l’esposizione di 16 trofei della SSC Napoli, un’idea sviluppata da Valentina De Laurentiis. Questo allestimento permetterà ai tifosi di vivere un’esperienza unica, legata alla storia e ai successi del club. Inoltre, saranno implementate aree dedicate al cibo e al relax, per rendere l’attesa e le attività pre-partita ancora più piacevoli.

Intrattenimento e Amichevoli nella Bella Stagione

Il programma di intrattenimento per i tifosi non si limita solo al calcio. A Dimaro, ci saranno proiezioni serali di film all’aperto, con quattro diverse pellicole in programma, affiancate da tre eventi speciali in cui tifosi e squadra potranno scambiarsi idee e curiosità con lo staff tecnico. Anche l’aspetto musicale sarà curato, con l’invito di artisti per esibizioni dal vivo, arricchendo ulteriormente l’atmosfera festosa.

Le amichevoli promettono di essere un altro pezzo forte di questa pre-stagione. A Dimaro, si svolgeranno due amichevoli contro squadre italiane, mentre a Castel di Sangro il programma prevede tre sfide di carattere internazionale, dando così la possibilità ai tifosi di vedere all’opera la squadra partenopea contro avversari di prestigio.

È evidente come il Napoli stia cercando di rendere ogni ritrovo un’occasione speciale, sotto tutti gli aspetti. Fin dalla preparazione della squadra fino alla celebrazione insieme ai tifosi, il club vuole instaurare un forte senso di comunità e appartenenza.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale della SSC Napoli e i loro canali social. Rimanere aggiornati sulle novità è fondamentale per non perdere nessun evento programmato durante l’estate.

Che si tratti di tifare per la squadra, partecipare alle attività del Village o semplicemente godere della bellezza delle montagne, quest’estate promette di essere memorabile per tutti i supporters del Napoli.

Non perderti tutte le news su Napoli+