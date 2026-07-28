Ricordando Domenico: la madre racconta la sua storia e la battaglia continua.

Un Cuore Bruciato: La Storia di Domenico Caliendo e la Lotta per la Verità

ROMA (ITALPRESS) – Patrizia Mercolino ha presentato alla Camera il suo libro “Un cuore bruciato. La tua storia. Per non dimenticare”, edito da Piemme. Quest’opera mira a custodire la memoria del figlio Domenico Caliendo, un bambino affetto da miocardiopatia dilatativa, che purtroppo non ha superato un intervento di trapianto di cuore e ci ha lasciato il 21 febbraio 2026.

Patrizia, con grande determinazione, ha dichiarato: “Siamo qui, anche se non ci facciamo sempre vedere. Continueremo a combattere per la giustizia, perché Domenico non deve essere dimenticato. Gli ho promesso che sarà sempre nel cuore della nostra famiglia, non solo per ciò che gli è successo, ma anche per la meraviglia che era”. Queste parole risuonano come un appello universale per la memoria e la giustizia.

Un Viaggio nel Ricordo di un Figlio Amato

Nel suo libro, Patrizia ricostruisce gli ultimi tre anni della vita di Domenico, trasmettendo l’amore e la forza che ogni madre prova quando affronta una tragedia simile. “Racconto la storia di Domenico fin dalla sua nascita – ha affermato Patrizia Mercolino –. È sempre stato un combattente, e spero che le mie parole possano dare forza ad altre madri. Mi sento in colpa per non essere riuscita a salvarlo, anche se so che non è stata colpa mia. Ogni giorno è una sfida, e lottare per Domenico ci dà la forza per andare avanti e sperare in un cambiamento”.

Patrizia ha sottolineato la necessità di migliorare la comunicazione tra medici e pazienti, affermando: “Questa è stata la nostra più grande mancanza. Siamo stati ingannati e alcune informazioni ci sono state tenute nascoste”. Le sue parole pongono in luce un tema cruciale: la trasparenza nel rapporto medico-paziente. La madre di Domenico non solo condivide il suo dolore, ma richiede anche un sistema sanitario più umano e accessibile.

Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, ha sottolineato la tenacia di Patrizia: “È una donna incredibile, la cui forza è esuberante. Continuiamo a combattere affinché tragedie come questa non accadano più. Domenico è un simbolo di speranza e la sua storia ci tocca profondamente”. La testimonianza di Siracusano riflette il sentimento collettivo di vicinanza e sostegno verso Patrizia e la sua famiglia.

Simonetta Matone, deputata della Lega, ha sottolineato l’importanza di un approccio solidale, dicendo: “Non siamo qui per giudicare, ma per mostrare vicinanza a Patrizia”. Le parole di Rita Dalla Chiesa, deputata di Forza Italia, hanno colpito per la loro intensità: “La frase ‘cuore bruciato’ rimane impressa a vita e racchiude un dolore profondo”. Queste testimonianze evidenziano l’urgenza di un cambiamento sia a livello istituzionale che sociale.

Il libro di Patrizia Mercolino, oltre a essere un tributo al suo amato figlio Domenico, si configura come una chiamata all’azione per tutti noi. È un invito a non dimenticare e a lavorare insieme affinché altre famiglie non debbano affrontare la stessa tragedia. Attraverso la sua penna, Patrizia dà voce a chi non c’è più, mantenendo viva la memoria e promuovendo un messaggio di speranza e cambiamento.

Per chi fosse interessato a scoprire di più sulla storia di Domenico e l’importanza del libro di Patrizia, è possibile consultare il sito ufficiale di Piemme e altri canali informativi.

(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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