6 Giugno 2026

Radioterapia di precisione al Pascale: un nuovo frontiera nella lotta contro il tumore al seno.

Anna Gaia Cavallo 5 Giugno 2026
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GammaPod: La Rivoluzione nella Terapia per il Tumore al Seno

Il panorama della lotta contro il cancro al seno si arricchisce di una novità stimolante direttamente dall’Istituto Tumori Pascale di Napoli. Presentato come una soluzione all’avanguardia, GammaPod è una tecnologia sviluppata specificamente per la radioterapia della mammella. Questa innovazione consente un targeting preciso del tumore, garantendo un elevata precisione sub-millimetrica e, al contempo, una notevole diminuzione dell’esposizione ai tessuti sani adiacenti. Uno dei vantaggi più significativi di questa tecnologia è la riduzione dei tempi di trattamento, che migliora ulteriormente l’esperienza della paziente.

Il programma clinico di GammaPod ha preso avvio nel febbraio scorso con il trattamento della prima paziente, segnando un passo importante per l’oncologia italiana. Con la sua inclusione nel Consorzio clinico internazionale GammaPod, l’Istituto Pascale si allinea a una rete globale che riunisce alcune delle istituzioni più rispettate impegnate nell’innovazione terapeutica contro il carcinoma mammario.

Focus sulla Qualità della Vita delle Pazienti

Il carcinoma mammario è la neoplasia più comune tra le donne, e le statistiche mostrano che la lotta contro questa malattia è complessa. Accanto all’efficacia dei trattamenti, è fondamentale considerare anche la qualità della vita delle pazienti durante il percorso terapeutico e dopo. GammaPod si inserisce perfettamente in questo contesto, con un’attenzione particolare al benessere delle donne affette da questa patologia.

Il sistema di immobilizzazione sviluppato per GammaPod è completamente non invasivo e permette di indirizzare migliaia di fasci di radiazioni direttamente sul tumore. Questo approccio minimizza l’irradiazione delle strutture sane circostanti, contribuendo a migliorare non solo gli esiti clinici, ma anche a promuovere un maggior senso di benessere tra le pazienti. Secondo Vincenzo Ravo, direttore della Radioterapia Oncologica del Pascale: “La tecnologia GammaPod ci consente di offrire un percorso terapeutico che migliora significativamente la qualità della vita delle pazienti, riducendo l’impatto sulla loro quotidianità e aumentando il numero di pazienti che possono accedere a trattamenti di alta qualità.”

Le prospettive future di GammaPod sono estremamente promettenti. I professionisti dell’istituto stanno infatti lavorando su nuovi protocolli sperimentali che potrebbero consentire, in situazioni specifiche, di concentrare l’intero trattamento radioterapico in una sola seduta. Se questi studi clinici confermeranno questa opportunità, si potrebbe assistere a una vera e propria rivoluzione nel trattamento del tumore al seno, con ricadute profondamente positive sia per le pazienti sia per il sistema sanitario nazionale.

Il Pascale, attraverso l’introduzione di GammaPod, rafforza la propria posizione di centro d’eccellenza nella ricerca oncologica e nell’adozione di tecnologie avanzate. Questo rappresenta non solo un progresso tecnico, ma un impegno costante verso un’assistenza sempre più personalizzata, efficace e sostenibile nella lotta contro il cancro.

Le evidenze scientifiche a supporto di questa innovazione giungono da numerosi studi e articoli pubblicati in riviste specializzate. Per ulteriori dettagli, si può consultare la documentazione ufficiale dell’Istituto Tumori Pascale e i report del Consorzio clinico internazionale GammaPod. Queste fonti testimoniano l’approccio rigoroso e scientifico alla ricerca e sviluppo di nuove strategie terapeutiche.

Con GammaPod, non si sta semplicemente introducendo una nuova tecnologia, ma si sta anche promuovendo un cambio di paradigma nel modo di affrontare il cancro al seno. La combinazione di precisione, riduzione del numero di sedute e miglioramento della qualità della vita delle pazienti rappresenta un traguardo significativo nel campo dell’oncologia. Man mano che queste tecniche verranno affinate e diffuse, è lecito aspettarsi un miglioramento collettivo nel modo in cui la società affronta le sfide del cancro, non solo in Italia, ma anche a livello globale.

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