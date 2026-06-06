Gesto antisportivo durante l’amichevole Albania-Israele

Mercoledì sera, l’amichevole Albania-Israele si è svolta in un clima di tensione, all’interno di uno stadio presidiato dalla polizia mentre all’esterno infuriavano proteste. L’israeliano Oscar Gloukh, dopo aver segnato un gol, ha fatto il gesto del silenzio verso il pubblico albanese, indicando la bandiera di Israele. Questo atto ha scatenato la reazione immediata del giocatore della Lazio, Elseid Hysaj, che ha colpito Gloukh con un pugno. Questo gesto, oltre ad essere antisportivo, rispecchia la profonda discordia sociale e politica che attualmente affligge il paese.

È fondamentale analizzare questo episodio non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per comprendere il contesto di malessere che lo ha alimentato. Le tensioni tra le due nazioni sono infatti amplificate da una serie di eventi passati, compresi progetti di sviluppo controversi che coinvolgono interessi internazionali e locali.

Le radici delle proteste in Albania

Le manifestazioni attuali trovano la loro origine in eventi risalenti al 2021, anno in cui Jared Kushner, genero dell’ex presidente Donald Trump, si trovava a bordo di uno yacht di un finanziere, Nathaniel Rothschild. In quell’occasione, insieme al premier albanese Edi Rama, nacque l’idea di costruire un resort di lusso da diecimila stanze lungo la costa dell’Albania. Questo progetto, del valore di oltre sette miliardi di dollari, ha suscitato preoccupazioni riguardo alla tutela ambientale e alla trasparenza nelle decisioni governative.

L’area scelta per il resort, la Laguna di Narta, è un ecosistema protetto, ospitante fenicotteri, foche monache e varie specie di uccelli migratori. Le riforme legislative del governo albanese del 2024, che hanno autorizzato l’apertura della zona allo sviluppo turistico, sono state interpretate da molti come una manovra iniqua, promossa da interessi esteri a discapito della natura e della comunità locale. La Procura nazionale anticorruzione sta attualmente indagando su possibili irregolarità in queste modifiche legislative.

Nei mesi seguenti all’avvio dei lavori, a fine maggio, la risposta della popolazione è stata immediata. Con l’inizio della costruzione, sono apparse manifestazioni in cui i protestatari sfoggiavano fenicotteri di cartone e slogan come “L’Albania non è in vendita”. Questa protesta sta raccogliendo consenso attraverso diverse voci: ambientaliste, nazionaliste e semplicemente civiche, tutte unite nella denuncia di una scelta imposta dall’alto senza consultazioni adeguate.

Il clima di protesta ha raggiunto il suo picco, con manifestazioni che si sono intensificate dopo che le ruspe hanno cominciato a distruggere le aree boschive. Il governo albanese ha dovuto affrontare una crescente opposizione, che ha visto i manifestanti fronteggiare le forze dell’ordine in quanto i rulli compressori avanzavano nel territorio. L’indignazione non si è limitata solo al progetto di sviluppo, ma ha anche coinvolto il discorso più ampio riguardo alla sovranità e all’identità nazionale.

Il contesto dell’amichevole e le reazioni

La controversa partita di calcio si è svolta in un clima di sospetti alimentati da informazioni false diffuse sui social media. Le notizie errate su una possibile cessione dell’isola di Saseno a Israele hanno complicato ulteriormente i rapporti tra i due paesi. Infatti, Kushner ha storicamente sostenuto Israele ed è stato uno dei promotori degli Accordi di Abramo, rendendo il suo coinvolgimento in progetti albanesi motivo di sensibili discussioni.

Nell’ambito di una crisi che combina il malcontento sociale con le tensioni geopolitiche, la risposta del governo è stata quella di assicurare un dialogo con i manifestanti. Edi Rama ha dichiarato in un’intervista che l’obiettivo non è “buttare cemento sulla testa dei fenicotteri”, parole che sembrano voler smorzare i toni e ricercare un compromesso. Tuttavia, il cantiere è ancora attivo e le indagini sulla legittimità delle modifiche normative continuano.

La mobilitazione della popolazione albanese ha già raggiunto un certo livello di visibilità, spingendo le autorità a considerare le richieste dei cittadini e a riformulare le proprie politiche. Sarà in grado questa pressione di tradursi in risultati tangibili per la salvaguardia del territorio e della sua biodiversità? La situazione resta incerta e carica di potenziali sviluppi futuri.

I fenicotteri, simbolo di una bellezza naturale minacciata, al momento continuano a abitare la Laguna di Narta, ma la loro esistenza è messa in discussione. Sarà essenziale monitorare l’andamento delle proteste e il dialogo governativo nella speranza che la voce della popolazione albanese si faccia sempre più forte.

Fonti: Ministero dell’Ambiente Albanese, Organizzazione per la Protezione della Natura in Albania (PPNEA), notizie locali.

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