4 Settembre 2026

Processo Caruana Galizia a Malta, proteste per l’assoluzione di Fenech

Anna Gaia Cavallo 4 Settembre 2026
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LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’imprenditore maltese Yorgen Fenech è stato assolto dalla giuria con 8 voti contro 1 dall’accusa di essere il mandante dell’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, uccisa da un’autobomba nel 2017. Fenech si è difeso sostenendo di aver fatto solo da messaggero tra l’intermediario e Keith Schembri, ex capo di gabinetto dell’allora premier Muscat. La sentenza ha scatenato la rabbia di familiari, opposizione e società civile, che parlano di “giustizia negata” e chiedono di individuare i veri responsabili.

Il leader dell’opposizione Alex Borg ha guidato una protesta a La Valletta denunciando una “cultura dell’impunità” e gravi lacune investigative, tra cui prove non sequestrate e fughe di notizie. Le ONG Repubblika e Occupy Justice, insieme all’Istituto dei giornalisti maltesi, chiedono ora di indagare sui presunti legami tra il delitto e i casi di corruzione politica che la giornalista stava svelando. Mentre il governo dichiara di rispettare il verdetto difendendo le riforme sullo Stato di diritto, la Procura si prepara a presentare ricorso.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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