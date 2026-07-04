4 Luglio 2026

Portogallo avanza agli ottavi con una sofferta vittoria 2-1 contro la Croazia.

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026

Il Portogallo avanza agli ottavi di finale del Mondiale 2026

TORONTO (CANADA) – Il Portogallo conquista un posto agli ottavi di finale del Campionato Mondiale 2026, superando la Croazia con un punteggio di 2-1 in una partita emozionante giocata il 2 luglio 2026 allo stadio di Toronto.

Un secondo tempo da brividi

La sfida si è accesa nel secondo tempo, dopo un primo tempo piuttosto blando, durante il quale entrambe le squadre hanno faticato a creare occasioni chiare. La Croazia è riuscita a sbloccare il punteggio all’53’ grazie a un gol di Ivan Perisic, che ha sfruttato un assist di Stanisic, battendo il portiere Diogo Costa con un tiro preciso. Questo vantaggio ha dato nuova linfa all’incontro, e la Croazia ha messo in campo un gioco difensivo solido, cercando di gestire il risultato.

Il Portogallo, però, non si è lasciato abbattere. Dopo alcune azioni pericolose, ha trovato il pareggio al 68′ con Cristiano Ronaldo, che ha trasformato un rigore concesso dall’arbitro dopo un fallo di Vlasic su Veiga. Il capitano portoghese non ha sbagliato, riportando il punteggio in parità e dando nuova energia alla sua squadra.

Il colpo di grazia

La partita sembrava avviarsi verso un pareggio, ma il Portogallo ha dimostrato grande determinazione. Dopo vari tentativi, Goncalo Ramos, neo-acquisto del Milan, ha siglato il gol della vittoria al 93′. Un perfetto cross di Leao ha trovato la testa del giovane attaccante, che ha messo a segno il 2-1. Questo gol ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi portoghesi presenti sugli spalti.

La Croazia ha cercato di rispondere, ma la rete di Gvardiol è stata annullata per fuorigioco, complicando ulteriormente le cose per gli avversari. Nonostante i tentativi, il tempo è scaduto e il Portogallo ha potuto festeggiare il passaggio al turno successivo.

Il cammino verso gli ottavi

Con questa vittoria, il Portogallo si prepara ad affrontare la Spagna, un avversario storico e uno dei match più attesi del torneo. Entrambe le squadre hanno dimostrato qualità, e il confronto promette di essere acceso. I lusitani, guidati da un Cristiano Ronaldo in forma e dalle nuove leve come Goncalo Ramos, puntano a proseguire il loro cammino verso il trofeo.

I tifosi del Portogallo possono sognare in grande. L’intensità mostrata nel secondo tempo della partita contro la Croazia dimostra che la squadra è in grado di affrontare qualsiasi avversario. La fiducia nel gruppo è alta, e tutti gli occhi sono puntati sulla sfida contro la Spagna.

Statistiche della partita

  • Gol: Perisic (53′), Ronaldo (68′ rig.), Ramos (93′)
  • Tiri: Portogallo 12, Croazia 8
  • Possesso palla: Portogallo 55%, Croazia 45%
  • Calci d’angolo: Portogallo 6, Croazia 3

Questi dati evidenziano un incontro equilibrato, ma con il Portogallo che ha saputo capitalizzare meglio le occasioni, dimostrando di avere una rosa profonda e talentuosa.

Le emozioni del match di Toronto rimarranno indelebili nella memoria dei tifosi, e il feeling di un’avventura che potrebbe culminare in un sogno mondiale è più vivo che mai. Per il Portogallo, è tempo di credere e di proseguire la corsa nel Mondiale 2026.

Fonti: UEFA.com, FIFA.com

FONTE ITALPRESS

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