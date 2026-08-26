26 Agosto 2026

Palermo, adesso è ufficiale: Mattia Perin è un nuovo giocatore rosanero

redazione 26 Agosto 2026
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PALERMO (ITALPRESS) – Il Palermo ha ufficializzato l’acquisito dalla Juventus di Mattia Perin. Il 33enne portiere laziale si trasferisce a titolo definitivo legandosi al club di Viale del Fante con un contratto pluriennale.

“A Mattia il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”, si legge in una nota della società siciliana. Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 19.00, l’ex estremo difensore di Genoa, Padova e Pescara saluterà per la prima volta i tifosi rosanero che si raduneranno nel piazzale dello Stadio Renzo Barbera.

Mister Filippo Inzaghi dovrebbe schierarlo in difesa dei pali già domenica prossima, nella trasferta del campionato di Serie B contro il neo-promosso Arezzo.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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