26 Agosto 2026

Egitto, il 265° convoglio “Zad al-Ezza” porta nuovi aiuti umanitari a Gaza

Anna Gaia Cavallo 26 Agosto 2026
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IL CAIRO (ITALPRESS) – Il 265° convoglio di camion di aiuti umanitari “Zad al-Ezza – dall’Egitto a Gaza” ha iniziato oggi il trasferimento verso il valico di Kerem Shalom, attraverso l’accesso secondario del terminal di Rafah, in preparazione all’ingresso nella Striscia di Gaza.

Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa egiziana MENA, i camion trasportano ingenti quantità di aiuti alimentari e materiali di soccorso, tra cui pacchi alimentari, farina, pane fresco, legumi, alimenti conservati, medicinali, prodotti per l’igiene personale, tende, abbigliamento e carburante.

I camion vengono sottoposti ai controlli delle autorità israeliane prima dell’ingresso nella Striscia.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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