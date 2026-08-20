Musetti batte Faria ed è ai quarti di Cincinnati, Paul elimina Zverev

CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti ai quarti del Cincinnati Open, il Masters 1000 in corso sul duro al Family Lindner Tennis Center. L’azzurro, numero 10 del tabellone e 15esima testa di serie, si è imposto sul qualificato portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5, 6-2 in un’ora e sedici minuti. Musetti arriva così per la prima volta ai quarti di finale in singolare a Cincinnati, dove ha raggiunto la finale in doppio l’anno scorso in coppia con Lorenzo Sonego. Affronterà il 28enne statunitense, 17esima testa di serie, Frances Tiafoe che ha sorpreso il numero 2 del seeding, il canadese Felix Auger-Aliassime, imponendosi 6-3, 6-4.

Ai quarti anche Flavio Cobolli, numero 7 del tabellone, che ieri ha battuto in rimonta lo spagnolo Rafael Jodar (11 Atp) col punteggio di 4-6 7-6(3) 6-3. Il romano affronterà lo statunitense Tommy Paul, 18esima testa di serie, che ha eliminato il numero 1 del tabellone e 3 del mondo, Alexander Zverev, dopo aver salvato un match point al termine di una partita caratterizzata da un’interruzione per pioggia di quasi un’ora e mezza sul 4-3 in suo favore nel secondo set. Paul, numero 24 Atp, ha sconfitto il tedesco 4-6, 7-6(6), 6-4, dopo essere stato a un punto dalla sconfitta sul 5/6 nel tie-break e aver rimontato da sotto 2-4 nel terzo set.

Fuori anche l’australiano Alex De Minaur, numero 8, battuto 6-3, 6-4 dal francese Arthur Fils (21) che si giocherà la semifinale contro Thiago Agustin Tirante. L’argentino ha battuto in rimonta (57 64 64) il ceco Jakub Mensik, numero 16 Atp. Ai quarti anche Taylor Fritz, numero 9 Atp, che ha superato l’australiano Christopher O’Connell, numero 129, imponendosi 6-4 6-3 e che sfiderà in un derby statunitense il connazionale Brandon Nakashima (22 Atp) che ha battuto 6-3, 6-7(5), 6-3 il portoghese Nuno Borges, numero 47.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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