20 Agosto 2026

Malta, i consumi elettrici domestici in aumento del 66% in nove anni

Anna Gaia Cavallo 20 Agosto 2026
unnamed-2026-08-20T101206.945.jpg

LA VALLETTA (MALTA)(ITALPRESS/MNA) – Malta ha registrato il maggiore aumento dei consumi di elettricità delle famiglie nell’Unione europea, con un incremento del 66% dal 2015, secondo i nuovi dati Eurostat. L’aumento è di gran lunga superiore alla media Ue, pari a poco più del 3%, mentre l’Estonia si è classificata al secondo posto con una crescita del 36%. L’impennata riflette la crescita della popolazione, la costruzione di un numero maggiore di appartamenti e il crescente ricorso agli elettrodomestici.

Anche l’espansione del turismo e del mercato degli affitti a breve termine ha generato una domanda aggiuntiva di elettricità. Le nuove abitazioni sono sempre più spesso dotate di condizionatori, piani cottura e forni elettrici, mentre l’aumento dei redditi delle famiglie ha accresciuto il potere d’acquisto, consentendo a un numero maggiore di nuclei familiari di acquistare e utilizzare elettrodomestici.

Gli economisti hanno inoltre individuato tra i fattori che incentivano i consumi il sistema di sussidi governativi per l’elettricità. La misura ha mantenuto relativamente stabili i prezzi dell’elettricità per le famiglie dal 2014, a circa 12 euro per 100 kWh.

I sussidi, il cui costo complessivo negli anni è stimato in circa un miliardo di euro, hanno protetto i consumatori dai forti aumenti dei prezzi dell’energia registrati in altre parti d’Europa.

La politica ha tuttavia suscitato avvertimenti riguardo ai suoi costi finanziari e ambientali. Il Fondo monetario internazionale e la Banca centrale di Malta hanno già espresso preoccupazioni sulla sostenibilità a lungo termine del sistema.

Nel 2025 la Banca centrale ha chiesto l’adozione di una strategia per un’uscita graduale dai sussidi. I dati energetici di Malta evidenziano inoltre la forte dipendenza del Paese dai combustibili fossili. Solo il 16% dell’energia proviene da fonti rinnovabili, a fronte dell’obiettivo Ue del 42,5% entro il 2030. Nel frattempo, i combustibili fossili rappresentano quasi l’85% della produzione di elettricità.

I dati sono destinati ad alimentare il dibattito sull’opportunità per Malta di mantenere i prezzi dell’energia sovvenzionati oppure di orientarsi verso politiche volte a incoraggiare una riduzione dei consumi e maggiori investimenti nelle energie rinnovabili.

-Foto Enemalta-(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

IPA87618556.jpg

Libia, Saddam Haftar incontra Putin a Mosca: cooperazione bilaterale in vari settori

Anna Gaia Cavallo 20 Agosto 2026
Andrei-Belousov.jpg

Libia e Russia a colloquio sulla cooperazione difensiva, Haftar incontra il ministro Belousov a Mosca

Anna Gaia Cavallo 20 Agosto 2026
Siria-Usa-1-e1765655288445.jpg

Attacco israeliano in Siria, l’ufficio di Netanyahu “Presenza dei turchi viola lo status quo”. Per Ankara “insinuazioni”

Anna Gaia Cavallo 19 Agosto 2026
Mohammed-bin-Abdulrahman-Al-Thani.jpg

Egitto e Qatar preparano la settima sessione della Commissione mista superiore

Anna Gaia Cavallo 19 Agosto 2026
Hind-Rajab.jpg

Gaza, l’esercito israeliano ordina un’inchiesta sull’uccisione della piccola Hind Rajab

Anna Gaia Cavallo 19 Agosto 2026
Joseph-Aoun.jpg

Libano, il presidente Aoun diretto a Roma: incontrerà Papa Leone XIV e la premier Meloni

Anna Gaia Cavallo 19 Agosto 2026

Ultimissime

IPA87602763.jpg

Musetti batte Faria ed è ai quarti di Cincinnati, Paul elimina Zverev

redazione 20 Agosto 2026
unnamed-2026-08-20T101206.945.jpg

Malta, i consumi elettrici domestici in aumento del 66% in nove anni

Anna Gaia Cavallo 20 Agosto 2026
20250726_0764.jpg

F1, Max Verstappen rinnova con la Red Bull sino al 2030

redazione 20 Agosto 2026
manna napoli 2.jpg

Gabriel Jesus ha detto sì al Napoli

redazione 20 Agosto 2026
Screenshot 2026-08-20 093542

Il Mattino: “Ferlaino: «De Laurentiis, risultati straordinari. Maradona irripetibile, il Napoli ora ha bisogno dello stadio di proprietà»”

redazione 20 Agosto 2026