Montella: il nuovo allenatore del Besiktas, Italiano, è un ottimo tecnico e una bella persona.

Montella Svela un Segreto su Italiano: Un Amico e un Grande Allenatore

LEIPZIG, GERMANIA – 2 LUGLIO: Vincenzo Montella, allenatore della nazionale di Turchia, festeggia dopo la vittoria della sua squadra nel match degli ottavi di finale UEFA EURO 2024 contro l’Austria, presso lo stadio di calcio di Lipsia. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Il commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, ha recentemente rivelato un fatto significativo riguardo il nuovo allenatore del Beşiktaş, Vincenzo Italiano. Durante una conferenza stampa, Montella ha sottolineato l’importanza di Italiano come persona, affermando: “È una brava persona.”

L’Influsso del Calcio Italiano in Turchia

Il calcio italiano sta guadagnando sempre più terreno nel panorama calcistico turco. Oltre a Montella, la presenza di Italiano, ex allenatore di Bologna e Fiorentina, si fa sentire in maniera significativa. La sua nomina al Beşiktaş rappresenta un cambiamento importante nel club, portando con sé un bagaglio di esperienza e competenza.

Curiosamente, Italiano sarà sostituito sulla panchina del Bologna da Domenico Tedesco, ex tecnico del Fenerbahçe, che ora assume il comando di un club che punta a tornare ai vertici del calcio italiano. Questi movimenti dimostrano come il calcio turco e quello italiano siano sempre più connessi, creando un ponte tra i due paesi e i loro stili di gioco.

Montella, attualmente concentrato sulla preparazione della squadra turca per la Coppa del Mondo negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, ha approfittato dell’occasione per parlare di Italiano, rivelando un elemento toccante della loro amicizia. “Quando ho aperto un conto per raccogliere fondi dopo il terremoto che abbiamo vissuto ad Adana, la persona che ha contribuito con la donazione più grande è stata Vincenzo Italiano,” ha confessato Montella, aggiungendo: “Sono molto felice per lui.” Questo gesto ha ulteriormente cementato il legame tra i due, mostrando come la sportività possa oltrepassare le frontiere e unire le persone in momenti di necessità.

Montella ha anche espresso il suo orgoglio nel poter contare su un amico del calibro di Italiano, affermando: “Magari non lo sapete, ma lui è un mio amico, e posso assicurare che è sia un grande allenatore che una persona di valore.” La stima reciproca tra i due allenatori rappresenta un esempio positivo, in un mondo sportivo spesso caratterizzato da rivalità e competizione.

Italiano è arrivato a Istanbul oggi e si prepara a firmare un contratto di due anni con il Beşiktaş, dove si prevede guadagnerà circa 5 milioni di euro a stagione, con bonus legati ai risultati. Questa nuova avventura per Italiano potrebbe rappresentare un importante passo nella sua carriera, soprattutto considerando la storicità e la passione di tifosi del Beşiktaş.

Il club di Istanbul ha una lunga e orgogliosa storia nel calcio turco e si trova attualmente in un processo di ristrutturazione. La scelta di Italiano è vista come una mossa strategica per riportare il Beşiktaş ai vertici del calcio sia nazionale che europeo. Sotto la sua guida, i tifosi sperano in un rinnovamento della squadra, capace di competere ai massimi livelli.

Montella e Italiano non sono solo due nomi, ma rappresentano un’interessante evoluzione del calcio turco, che sembra sempre più influenzato dal talento e dalle metodologie italiane. Con entrambi gli allenatori in posizioni di rilievo, il prossimo futuro potrebbe rivelarsi decisivo per il panorama calcistico della Turchia.

💬 “Adana’da yaşadığımız deprem sonrası açtığım bağış hesabına da en çok katkıyı veren kişi Vincenzo Italiano’dur.”

🗣️🎙️ Vincenzo Montella: Vincenzo Italiano için çok mutluyum. Siz bilmiyor olabilirsiniz ama kendisi benim arkadaşım. Çok iyi bir hoca ve iyi bir insan. pic.twitter.com/AH8L0clJWS

— TRT Spor (@trtspor) 5 Giugno 2026

Fonti: UEFA, TFF, Beşiktaş JK, Football Italia

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