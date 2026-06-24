24 Giugno 2026

Meteo Campania: temporali e grandinate in arrivo, allerta nelle aree specifiche.

Anna Gaia Cavallo 24 Giugno 2026
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Allerta Meteo in Campania: Dettagli e Raccomandazioni

La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo di livello giallo, valido oggi, mercoledì 24 giugno 2026, dalle ore 13:00 alle 20:00. Questo avviso interessa specifiche zone del territorio, segnalandone l’importanza per la sicurezza dei cittadini.

Zone Interessate dall’Allerta Meteo

Il Centro Funzionale ha trasmesso l’allerta basandosi su un dettagliato bollettino meteorologico regionale. Le aree interessate dai possibili fenomeni temporaleschi di moderata intensità includono: zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento), zona 7 (Tanagro) e zona 8 (Basso Cilento). Queste zone sono a rischio di condizioni meteorologiche avverse che meritano massima attenzione.

Durante l’allerta, è prevista la possibilità di fenomeni temporaleschi rapidi e incerti, con potenziali danni a coperture e strutture temporanee. Le raffiche di vento forti, i fulmini e le grandinate rappresentano ulteriori pericoli, mentre le cadute di rami o alberi possono aggravare la situazione.

In aggiunta, il bollettino mette in guardia su scenari probabili che potrebbero verificarsi nelle aree colpite:
– Innalzamento dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori, con potenziali inondazioni delle zone circostanti, amplificate da criticità locali come tombature e restringimenti.
– Allagamenti in locali interrati o al piano terra.
– Scorrimento superficiale delle acque sulle strade e possibili fenomeni di rigurgito dai sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, coinvolgendo aree urbane vulnerabili.
– Rischi di cadute massi e eventi franosi in diverse zone.

Queste condizioni meteo richiedono attenzione e vigilanza. La Protezione Civile raccomanda alle autorità locali di attuare tutte le misure necessarie per prevenire e mitigare i rischi connessi a questi fenomeni atmosferici.

Precauzioni da Osservare Durante l’Allerta

Le autorità competenti sono invitate a mettere in atto strategie strutturali e non strutturali per affrontare i fenomeni previsti. In particolare, è essenziale che le pianificazioni comunali relative alla Protezione Civile siano aggiornate e seguite rigorosamente. Inoltre, è fondamentale monitorare la tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte a venti forti e grandine.

La raccomandazione della Protezione Civile si estende a tutti i cittadini, invitandoli a evitare spostamenti non necessari durante il periodo di allerta e a mantenere i propri rifornimenti e piani di emergenza adeguati. È cruciale seguire i suggerimenti delle autorità locali e fare in modo di essere pronti a rispondere prontamente a qualsiasi segnalazione di emergenza.

Infine, per ulteriori aggiornamenti e informazioni, si consiglia di consultare i canali ufficiali della Protezione Civile della Regione Campania e le comunicazioni delle istituzioni locali. Mantenersi informati è la chiave per affrontare le situazioni di emergenza in modo efficace e sicuro.

Per tutti i dettagli sull’avviso di allerta e ulteriori informazioni meteo, si possono visitare i seguenti link:
– [Protezione Civile Regionale Campania](http://www.protezionecivilecampania.it)
– [Meteo Campania](http://www.meteocampania.it)

Essere consapevoli e preparati è fondamentale per garantire la sicurezza propria e degli altri durante le avverse condizioni meteorologiche previste. Ricordate di seguire i consigli delle autorità competenti e restare aggiornati sulle evoluzioni climatiche nella vostra area.

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