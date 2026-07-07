Merino punisce il Portogallo al 91′: la Spagna elimina Ronaldo e avanza ai quarti.

Mikel Merino Regala il Pass alla Spagna ai Quarti di Finale

Una Vittoria di Misura

DALLAS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Spagna ha conquistato un meritato passaggio ai quarti di finale del Mondiale 2026, battendo il Portogallo con un punteggio di 1-0. L’eroe della serata è stato Mikel Merino, il quale, subentrato a partita in corso, ha trovato la rete decisiva che ha sancito l’eliminazione dei lusitani. Questo match segna la fine della carriera mondiale per Cristiano Ronaldo, visibilmente emozionato e in lacrime al termine dell’incontro.

La partita è iniziata con un buon ritmo, e la Spagna ha mostrato fin da subito la sua intenzione di dominare il gioco. Al 8’ minuto, Oyarzabal si è trovato faccia a faccia con il portiere Diogo Costa, ma il suo tentativo di segnare è stato poco preciso, finendo a lato. Nonostante i tentativi spagnoli di portarsi in vantaggio, il Portogallo, pur statico, ha creato una chiara opportunità verso la fine del primo tempo, quando un tiro di Nuno Mendes, deviato da Pedro Porro, ha colpito la traversa.

Un Secondo Tempo Complicato

Il secondo tempo ha presentato ulteriori complicazioni per il Portogallo. L’ala sinistra Nuno Mendes ha dovuto abbandonare il campo per infortunio, costringendo il mister a sostituirlo con Semedo. La partita ha visto un calo di intensità da entrambe le parti, con errori tecnici che hanno ostacolato il creativo sviluppo delle azioni offensive. La difesa è stata la protagonista, impedendo a entrambe le squadre di concretizzare le occasioni.

Difatti, il punteggio rimaneva invariato e il tempo scorreva. Inoltre, la Spagna, sotto la guida di De La Fuente, ha iniziato a rovesciare l’inerzia del match con alcuni rapidi cambi di strategia. Le sostituzioni di Ferran e Merino hanno dimostrato di avere un impatto decisivo. Mentre Ferran ha fornito un prezioso assist, Merino ha capitalizzato l’azione per realizzare il gol che ha portato la Spagna in vantaggio.

La Reazione del Portogallo e il Trionfo Spagnolo

Nonostante il gol di Merino, il Portogallo ha cercato di reagire negli ultimi minuti colpendo la difesa spagnola in cerca di un pareggio. Tuttavia, il trionfo della Spagna è stato ormai consolidato, e i tentativi finali dei portoghesi sono stati vani. La Spagna, con un gioco ben organizzato e una difesa solida, ha ottenuto una vittoria ben meritata.

Questa partita ha rappresentato una svolta importante per entrambe le squadre, con la Spagna che avanza fiduciosa ai quarti di finale. Qui affronteranno la vincente della sfida tra Stati Uniti e Belgio, una partita che promette di essere altrettanto emozionante.

Pur essendo un addio per Ronaldo, il Portogallo ha mostrato la volontà di costruire un futuro competitivo per la loro nazionale. Spetta ora alla Spagna continuare a brillare in questo torneo, alimentando le aspettative dei tifosi.

Fonti: FIFA, Italpress

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FONTE ITALPRESS

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