Gerusalemme: la Città Vecchia, silenziosa e affascinante, attende il ritorno dei turisti.

Gerusalemme: Un Silenzio Inusuale nei Vicoli del Suq

GERUSALEMME (ITALPRESS) – I vicoli del suq nella città vecchia di Gerusalemme, spesso brulicanti di vita, oggi sembrano avvolti da un silenzio inaspettato. Solo poche settimane dopo il conflitto iniziato il 7 ottobre 2023, la situazione turistica è drasticamente cambiata. Dove un tempo si sentivano conversazioni in inglese, francese e altre lingue, oggi dominano l’ebraico e l’arabo dei locali e dei pochi visitatori. In queste strade storiche, che rappresentano un crocevia per le tre grandi religioni monoteiste, la vita quotidiana è segnata da una quiete insolita.

Molti negozi rimangono aperti e le merci sono esposte come sempre, ma i commercianti si trovano di fronte a un calo significativo dei clienti. Secondo dati forniti dall’Ufficio centrale di statistica israeliano, solo 64.400 turisti hanno visitato Israele a maggio, un forte calo rispetto ai 126.800 dello stesso mese del 2022. Questo segna un drastico ribasso rispetto ai 376.400 turisti accolti a maggio 2023, evidenziando un calo del 83% rispetto ai dati prebellici.

Le Cause del Calo Turistico

Diverse sono le ragioni che hanno contribuito a questa contrazione del turismo. In primo luogo, la situazione del trasporto aereo continua a presentare incertezze. Molti potenziali visitatori non possono pianificare in modo sicuro una vacanza, poiché le compagnie aeree non hanno stabilizzato i loro orari, rendendo difficile prevede le operazioni nei mesi a venire. Inoltre, la forza dello shekel contro il dollaro e l’euro ha reso Israele complessivamente più costoso, limitando ulteriormente il potere d’acquisto dei turisti stranieri.

Non da meno, la percezione della sicurezza nel contesto geopolitico attuale ha un ruolo cruciale. Sebbene si registri un tentativo di stabilità, la paura degli eventi avversi continua a influenzare le scelte di viaggio. Questo calo di presenze ha delle conseguenze tangibili anche nei luoghi simbolo della città. La Chiesa del Santo Sepolcro, uno dei più sacri della cristianità, offre oggi un’esperienza decisamente più tranquilla rispetto al passato, permettendo ai visitatori di pregare e osservare gli interni senza lunghe attese e senza imbattersi in folle ingestibili.

Questa condizione, se da un lato regala un’esperienza intima e profonda, dall’altro impatta negativamente sull’economia della città vecchia, fortemente legata al turismo religioso e culturale. Il silenzio che si è instaurato è pesante e inquietante, un richiamo a secoli di storia che attende il ritorno alla normalità e alla pace. Nelle strade di Gerusalemme, gli abitanti continuano la loro vita quotidiana, tra lavoro, svago e celebrazioni religiose, mantenendo vive le tradizioni e la cultura locale.

Camminando per Jaffa Street o al mercato di Mahane Yahuda, si può percepire una resilienza straordinaria tra gli autoctoni, che continuano a sostenere le loro attività e abitudini quotidiane. Tuttavia, nel contesto di questa quiete insolita si notano anche tratti di memoria viva; immagini delle vittime dell’attacco di Hamas e dei soldati caduti sono apposte sui muri della città, testimonianze tangibili di un recente passato drammatico.

Il futuro di Gerusalemme e del suo settore turistico rimane incerto, ma la speranza di un ritorno alla stabilità è palpabile. Mentre la città si confronta con questa nuova realtà, continua a lottare per preservare la sua idiosincrasia storica e culturale.

Per ulteriori aggiornamenti turisticici e culturali su Gerusalemme e Israele, fai riferimento a fonti ufficiali come l’Ufficio centrale di statistica israeliano e i vari enti turistici locali.

– foto xr2/Italpress –

FONTE ITALPRESS

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