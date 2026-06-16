McKennie: “Il Mondiale trasformerà il calcio negli Stati Uniti, Pulisic pronto a brillare.”

Il Triunfo della Nazionale Americana con una Vittoria Schiacciante

LOS ANGELES, CALIFORNIA – 12 GIUGNO: Christian Pulisic #10 e Weston McKennie #8 celebrano il primo gol della squadra americana, un’autorete di Damian Bobadilla #16 del Paraguay (non mostrato), durante il match del Gruppo D della FIFA World Cup 2026 tra USA e Paraguay allo stadio di Los Angeles il 12 giugno 2026. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Weston McKennie ha dichiarato che ospitare la Coppa del Mondo 2026 cambierà il panorama del calcio negli Stati Uniti. Ha aggiunto che Christian Pulisic, del Milan, è sempre pronto nei momenti decisivi, ma ha rivelato di non essere aggiornato sugli sviluppi del suo club, la Juventus.

La macchina della Nazionale statunitense ha iniziato in grande stile il suo percorso nel mondiale casalingo con una schiacciante vittoria per 4-1 contro il Paraguay a Los Angeles. Sebbene il protagonista della serata sia stato Folarin Balogun, autore di una doppietta, McKennie e Pulisic hanno ricevuto elogi per le loro prestazioni individuali.

Un Inizio Promettente per la Nazionale

“Una vittoria come questa era esattamente ciò che speravo”, ha affermato McKennie in un’intervista approfondita a La Gazzetta dello Sport. “Certo, non si può mai prevedere cosa succederà in campo, dato che ci sono sempre diverse aspettative. Ma sappiamo di cosa siamo capaci e il mondo ha preso nota.”

“Vincere con un punteggio di 4-1 nella partita di apertura è fantastico, ovviamente, ma è solo l’inizio. Non vogliamo esagerare con i festeggiamenti; questo deve diventare la nostra norma. Adesso abbiamo ancora due partite nel girone: dobbiamo continuare a giocare come stasera e cercare di migliorare ulteriormente.”

Un momento di brillantezza da parte di Pulisic ha portato all’autogol di Bobadilla, segnando l’inizio della serata per gli Stati Uniti. “Probabilmente dopo l’autogol ho pensato: ‘Ok, la fortuna è dalla nostra parte oggi…’. Ma il momento che mi ha davvero dato i brividi è stato quando siamo entrati in campo: abbiamo ascoltato l’inno e lo abbiamo cantato tutti insieme, noi e i tifosi. È difficile descrivere una sensazione del genere senza viverla in prima persona.”

La Mentalità Vincente di Pochettino

McKennie ha espresso parole di apprezzamento per l’allenatore Mauricio Pochettino, che ha saputo infondere una mentalità vincente nella squadra. “Per il momento, prendiamoci i lati positivi di questa partita e non anticipiamo i tempi. È stato fantastico, e sai perché? Volevamo giocare come amici d’infanzia, e ci siamo riusciti. Questo è il segreto.”

“L’allenatore ci dice spesso che il lavoro duro è quello che facciamo prima della partita. I sacrifici, il tempo investito, l’impegno: quello è il vero lavoro. Poi andiamo in campo e il divertimento inizia, perché opportunità come queste non si presentano spesso in una carriera.”

McKennie ha elogiato anche Balogun per la sua prestazione. “È stato decisivo e un finalizzatore clinico. Se qualcuno non sapeva che tipo di giocatore fosse, ora l’ha capito. Ma penso anche che Folarin abbia mostrato un’altra parte di sé che molti non avevano notato prima.”

Un Futuro Luminoso per il Calcio Americano

Dopo solo una partita, McKennie è convinto che il percorso nella Coppa del Mondo 2026 cambierà il modo in cui il calcio viene percepito negli Stati Uniti. “Ci sono molte persone che, forse, non ci hanno mai sostenuto prima: speriamo che grazie a questa prestazione possano conoscerci e sentirsi più vicini a noi. Vogliamo essere una squadra con cui le persone possano identificarsi.”

“E per coloro che dicono che il calcio è noioso, beh, ci sono stati cinque gol nella prima partita, quindi forse cambieranno idea!” Ha concluso McKennie, sottolineando l’impatto che questo torneo avrà sul calcio americano. “Essere padroni di casa di questa Coppa del Mondo cambierà sicuramente il calcio negli Stati Uniti; è impossibile non essere colpiti da tutto questo entusiasmo.”

Pulisic, pur non avendo ancora segnato con il Milan nel 2026, ha il sostegno della squadra. McKennie ha affermato: “Christian è sempre pronto quando conta davvero. Negli ultimi mesi, molte persone lo hanno criticato, ma ho sempre detto che lo sosterrò indefinitamente, così come tutta la squadra. Christian è uno di quei giocatori che non vacilla nei momenti decisivi.”

McKennie ha anche parlato della recente sostituzione del CEO alla Juventus, ma ha chiarito che la sua attenzione è completamente rivolta al torneo. “Non ho sentito nulla su ciò che sta succedendo a Torino, ma ho sempre fiducia in Juve. Al momento, sono concentrato su questo torneo, che è troppo importante per tutti noi.”

Non perderti tutte le news su Napoli+