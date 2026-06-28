L’Italia potrebbe scegliere Boniek come alternativa a Maldini per il nuovo direttore tecnico.

Il 18 agosto 2021, Zbigniew Boniek, ex presidente della Federazione Polacca di Calcio, ha rilasciato dichiarazioni alla stampa presso l’hotel “Sofitel Victoria” a Varsavia. In quella occasione, Boniek ha annunciato il suo ritiro dalla presidenza, con Cezary Kulesza eletto nuovo presidente con 92 voti, contro i 23 di Marek Kozminski. Allo stesso tempo, i delegati hanno acclamato Boniek come presidente onorario della Polonia Federazione Calcio.

Boniek come candidato per il ruolo di direttore tecnico dell’Italia

Negli ultimi giorni, è emerso che Zbigniew Boniek, ex attaccante di Juventus e Roma, nonché ex vicepresidente UEFA, è stato preso in considerazione quale opzione alternativa a Paolo Maldini per il ruolo vacante di direttore tecnico della nazionale italiana. Giovanni Malagò, appena nominato nuovo presidente della FIGC, ha il compito di ristrutturare la squadra nazionale, in seguito alle dimissioni dell’allenatore Gennaro Gattuso e del capo delegazione Gianluigi Buffon.

I favoriti per la posizione di allenatore della nazionale italiana rimangono Antonio Conte e Roberto Mancini. Prima di prendere una decisione definitiva sul nuovo CT (c.t.), la FIGC intende nominare un nuovo direttore tecnico.

Leggende del calcio italiano a confronto

Dal momento dell’annuncio della posizione vacante, vari nomi di leggende del calcio italiano sono stati collegati al ruolo di direttore tecnico. Tra questi, spicca Paolo Maldini, la cui uscita dal Milan nell’estate del 2023 ha lasciato molti interrogativi su un suo possibile futuro. Altri nomi noti includono Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, Gianfranco Zola, Claudio Ranieri, Roberto Baggio, Demetrio Albertini e Beppe Bergomi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Boniek è recentemente emerso come un forte candidato per il ruolo di direttore tecnico. Indotto nella Hall of Fame del Calcio Italiano nel 2019, Boniek ha una carriera di successo alle spalle, avendo trascorso gli ultimi sei anni della sua carriera da calciatore in Serie A, dove ha vestito le maglie di Juventus e Roma. Dopo il ritiro, ha instaurato una carriera da allenatore che lo ha portato a guidare squadre come Lecce, Bari, Sambenedettese e Avellino.

Oltre alla sua carriera da allenatore, Boniek è stato presidente della Federazione Polacca di Calcio dal 2012 al 2021, momento in cui è stato nominato vicepresidente UEFA sotto la leadership di Aleksander Ceferin. Ha lavorato a fianco dell’ex presidente FIGC Gabriele Gravina in questo ruolo, fino a dimettersi ad aprile 2025.

Il futuro del calcio italiano dipenderà fortemente dalle scelte strategiche e dalla visione del nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò. La nomina di un direttore tecnico qualificato e di esperienza come Boniek rappresenterebbe un passo importante verso la ridefinizione della struttura della nazionale. Con Boniek a bordo, si potrebbero implementare strategie efficaci per rilanciare il calcio italiano, in attesa di una nuova era dopo i recenti cambiamenti.

In aggiunta, il profilo di Boniek porta con sé una combinazione unica di esperienza sia da calciatore che da dirigente, reso ancor più significativo dalla sua interazione con il calcio internazionale. La sua presenza nel contesto UEFA potrebbe apportare a livello nazionale un approccio più globale e moderno, in linea con le migliori pratiche calcistiche europee.

Concludendo, la posizione del direttore tecnico della nazionale italiana rimane una questione di grande interesse, e Boniek è sicuramente un nome da tenere d’occhio nei prossimi sviluppi. La FIGC avrà il compito cruciale di scegliere un leader che possa unire competenza, passione e una visione chiara per il futuro del calcio italiano.

Fonti: Corriere dello Sport, UEFA

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