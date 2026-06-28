Concerti gratuiti a Napoli: Samurai Jay, The Kolors e Gigi Finizio in scena!

Atrium Summer Festival al Maximall Pompeii: I Concerti Gratuity di Luglio

Questo luglio, il Centro Commerciale Maximall Pompeii a Torre Annunziata (Napoli) si trasformerà in un palcoscenico vibrante per l’Atrium Summer Festival. La rassegna di concerti gratuiti accoglie artisti di fama nazionale, promettendo serate indimenticabili all’insegna della musica. Tra i protagonisti ci saranno Samurai Jay e The Kolors, nomi di spicco della scena musicale italiana che faranno sognare il pubblico.

Un’Estate di Musica al Maximall Pompeii

La location partenopea offrirà un’opportunità unica per vivere l’estate attraverso la musica. Quattro serate di spettacoli dal vivo aspettano i visitatori, con eventi pensati per coinvolgere e intrattenere l’intera famiglia. Gli artisti che si esibiranno sono alcuni dei più amati del panorama musicale italiano, con un mix di generi che spazia dal pop all’urban, promettendo grandi emozioni. Ogni serata avrà inizio alle ore 20:00 ed è aperta a tutti, senza alcun costo d’ingresso.

Il programma è ricco di nomi prestigiosi, tra cui Samurai Jay, The Kolors, Gigi Finizio e altri talenti emergenti come Frezza, Coco e Lele Blade, che porteranno il loro stile unico sul palco. La varietà di stili musicali garantirà un’esperienza adatta a tutti i gusti e a tutte le età, rendendo ogni serata un’occasione da non perdere.

Di seguito, il programma dettagliato dell’Atrium Summer Festival:

3 luglio 2026 – Samurai Jay

Inaugurazione dell’Atrium Summer Festival con l’energia travolgente di Samurai Jay. Reduce dal successo del Festival di Sanremo, Samurai Jay porterà sul palco le sue hit più conosciute, promettendo una serata da vivere con ritmo e emozioni.

Inaugurazione dell’Atrium Summer Festival con l’energia travolgente di Samurai Jay. Reduce dal successo del Festival di Sanremo, Samurai Jay porterà sul palco le sue hit più conosciute, promettendo una serata da vivere con ritmo e emozioni. 10 luglio 2026 – The Kolors

La band pop-rock italiana, amatissima dal pubblico, prenderà d’assalto il palco. I Kolors presenteranno i loro brani che hanno dominato le classifiche musicali e le radio, offrendo così un’assoluta esperienza LIVE.

La band pop-rock italiana, amatissima dal pubblico, prenderà d’assalto il palco. I Kolors presenteranno i loro brani che hanno dominato le classifiche musicali e le radio, offrendo così un’assoluta esperienza LIVE. 17 luglio 2026 – Frezza, Coco e Lele Blade

Sarà una serata dedicata alle sonorità urban e rap, con le performance di Frezza, Coco e Lele Blade, icone della musica contemporanea italiana, pronte a far ballare e cantare il pubblico.

Sarà una serata dedicata alle sonorità urban e rap, con le performance di Frezza, Coco e Lele Blade, icone della musica contemporanea italiana, pronte a far ballare e cantare il pubblico. 24 luglio 2026 – Gigi Finizio

Il gran finale è affidato a Gigi Finizio, voce storica della musica italiana, che regalerà al pubblico una serata densa di emozioni e canzoni senza tempo, da vivere sotto le stelle.

Ogni artista porterà sul palco il proprio stile unico, creando un’atmosfera magica che solo eventi di questo tipo sanno offrire. È un’occasione perfetta per trascorrere del tempo di qualità in compagnia, per condividere momenti di gioia e musica con amici e familiari. Da non sottovalutare che i concerti si svolgeranno all’aperto, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e suggestiva, grazie all’atmosfera estiva.

Inoltre, il Maximall Pompeii non è soltanto un luogo dedicato alla musica, ma offre anche diverse opportunità di svago e relax. Prima o dopo i concerti, sarà possibile esplorare le numerose attività commerciali e i punti di ristoro presenti all’interno del centro commerciale, rendendo la visita ancora più godibile.

Il festival può essere considerato un importante catalizzatore culturale per la città di Torre Annunziata e per l’intero territorio campano. Promuovendo la musica e l’arte, l’iniziativa contribuirà a rinvigorire non solo il commercio locale ma anche la socializzazione tra le persone che affolleranno le serate estive.

Per scoprire ulteriori dettagli e rimanere aggiornati sulle ultime novità dell’Atrium Summer Festival, ti invitiamo a visitare il sito ufficiale del Maximall Pompeii e a seguirci sui canali social. Non perdere l’occasione di vivere un’estate all’insegna della musica, della cultura e del divertimento. Ricorda, ogni serata è un evento unico che farà brillare Torre Annunziata!

Non perderti tutte le news su Napoli+