28 Agosto 2026

Libano, media “Le truppe israeliane verso Wadi Slouki”

Anna Gaia Cavallo 28 Agosto 2026
Israele-Tank-in-Libano.jpg

ROMA (ITALPRESS) – Una potente esplosione provocata dall’esercito israeliano ha scosso all’alba la città di Mansouri, nel distretto di Tiro, nel sud del Libano. Lo riporta il quotidiano libanese L’Orient le Jour, secondo cui poco dopo, alle 7, veicoli militari israeliani sono avanzati verso Houla, nel distretto di Marjayoun, in direzione di Wadi Slouki. Il movimento di truppe è stato accompagnato da colpi di artiglieria e raffiche di mitragliatrice durante operazioni di rastrellamento nell’area.

La notte era stata caratterizzata da una serie di episodi nel sud del Libano. Intorno alle 22, la collina strategica di Ali Taher è stata colpita da tiri di artiglieria, così come Dohet Kfarremane, nell’area di Nabatiye.

Poco dopo la mezzanotte, una potente esplosione ha scosso Aita el-Shaab e Haddatha, nel distretto di Bint Jbeil, seguita da un’altra deflagrazione a Zawtar al-Sharqiyah, nell’area di Nabatiye, aggiunge il quotidiano, mentre elicotteri hanno effettuato operazioni di rastrellamento su Kantara e Wadi Slouki, nel distretto di Marjayoun. Intorno all’una, Wadi Houjeir, nell’area di Bint Jbeil, è stato colpito dall’artiglieria.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

1784793796_IPA_Libia.jpg

Libia, blackout e proteste per la crisi energetica

Anna Gaia Cavallo 28 Agosto 2026
20230727_1369.jpg

Malta, il caldo estremo mette a rischio le tartarughe marine

Anna Gaia Cavallo 28 Agosto 2026
gemme-anas.jpg

Gemme “Da Anas 47,9 miliardi di investimenti nel mezzogiorno”

Anna Gaia Cavallo 28 Agosto 2026
Tunisia-presidente-Saied-1.jpg

Tunisia, il presidente Saied denuncia “azioni deliberate” dietro le interruzioni di acqua ed elettricità

Anna Gaia Cavallo 28 Agosto 2026
Gruppo-San-Donato.jpeg

Ghribi a Baghdad per rafforzare gli investimenti italiani in Iraq nel settore sanitario

Anna Gaia Cavallo 28 Agosto 2026
Incendi-Sicilia.jpg

Algeria, 193 incendi boschivi: mobilitati aerei ed elicotteri per fronteggiare i roghi

Anna Gaia Cavallo 27 Agosto 2026

Ultimissime

IPA87730482.jpg

Leknessund vince la settima tappa della Vuelta, Pogacar allunga nella generale

redazione 28 Agosto 2026
Israele-Tank-in-Libano.jpg

Libano, media “Le truppe israeliane verso Wadi Slouki”

Anna Gaia Cavallo 28 Agosto 2026
WhatsApp-Image-2026-08-28-at-13.23.42.jpeg

Giochi del Mediterraneo, la Nazionale maschile di calcio cede 3-1 alla Tunisia: giocherà per il bronzo

redazione 28 Agosto 2026
1784793796_IPA_Libia.jpg

Libia, blackout e proteste per la crisi energetica

Anna Gaia Cavallo 28 Agosto 2026
IPA_Agency_IPA58375919.jpg

Sorteggio Conference League, l’Atalanta pesca l’Ajax in trasferta

redazione 28 Agosto 2026