Giochi del Mediterraneo, la Nazionale maschile di calcio cede 3-1 alla Tunisia: giocherà per il bronzo

TARANTO (ITALPRESS) Al termine di una battaglia, resa ancor più dura dal caldo asfissiante di Taranto (si è giocato con 38 gradi), l’Italia esce sconfitta allo ‘Iacovello per 3-1 dalla semifinale dei Giochi del Mediterraneo contro la Tunisia. Gli azzurrini, di fronte a ben 5000 spettatori, affrontavano la seconda squadra con l’età media più alta della competizione (19,9 contro i 16,9 dell’Italia).

Dopo l’iniziale vantaggio di Perillo (21′) e un primo tempo chiuso avanti 1-0, nella ripresa arriva la rimonta tunisina che porta le firme di Derbali (60′) e Anene (75′) e nel finale (92′) Dhouib (T). Ora l’Italia giocherà la finale per il bronzo domenica mattina alle ore 10 contro la vincente di Algeria Marocco in programma questa sera alle 21.

“Ci tengo a fare i complimenti ai ragazzi, a mister Franceschini e al suo staff. Stiamo partecipando ai Giochi del Mediterraneo con una squadra tre anni sotto età rispetto a tutte le altre e ben sappiamo quanto questo possa essere un fattore”. Così Claudio Ranieri, dt e presidente del Club Italia, ha commentato la partita degli azzurrini, sconfitti per 3-1 in semifinale ai Giochi del Mediterraneo dalla Tunisia. “Anche oggi la Tunisia aveva una media di 19,9 anni contro i nostri 16,9, eppure abbiamo dimostrato ancora una volta di potercela giocare con chiunque proponendo sempre un gioco offensivo e un carattere da squadra già matura – ha aggiunto l’ex mister di Roma, Juventus, Inter e Napoli – Il torneo non è finito, faremo ancora il tifo per questi ragazzi che meritano di chiudere il torneo con la medaglia di bronzo”.

Così mister Franceschini: “C’è sicuramente del rimpianto, perché avevamo voglia di fare il massimo e raggiungere la finale, ma non posso rimproverare nulla a questi ragazzi che sono stati encomiabili. Nel primo tempo abbiamo giocato e creato, mentre nella ripresa sono subentrati anche altri fattori, come il caldo, la stanchezza e la differenza di età. Questa rimane comunque un’esperienza importante e formativa. Abbiamo retto il confronto alla pari, attraverso le difficoltà i ragazzi possono crescere come singoli e come squadra. Domenica proveremo a prenderci la medaglia di bronzo”.

-Foto ufficio stampa Figc-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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