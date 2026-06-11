Kimi Antonelli reagisce al furto della sua salvietta da podio da parte di Kim Kardashian.

Kimi Antonelli Rende Il Monaco Grand Prix Indimenticabile

Kimi Antonelli ha dimostrato di avere un ottimo senso dell’umorismo di fronte a uno dei momenti più bizzarri del Monaco Grand Prix. Il giovane pilota di Mercedes ha conquistato la vittoria in una delle gare più iconiche della Formula 1, battendo nientemeno che Lewis Hamilton in un pomeriggio caotico e ricco di colpi di scena.

Subito dopo la gara, però, la conversazione si è spostata su un curioso episodio: l’asciugamano bianco che non è mai arrivato a lui dopo il podio. Infatti, i fan hanno iniziato a fare riferimento a questo evento come “towelgate”, un gioco di parole che ha catturato l’attenzione di molti.

In un video virale condiviso da Mercedes, Antonelli ha ironicamente confessato di essere ancora in cerca del suo asciugamano in due clip distinte, coinvolgendo anche il suo compagno di squadra, George Russell. La scena, ripresa da un cameraman, ha mostrato Russell visibilmente confuso quando gli è stato chiesto se avesse avuto notizie dell’asciugamano scomparso.

Il Ritorno Alle Gare e L’Umorismo di Antonelli

Nonostante il ridicolo dell’episodio, il talento di Antonelli in pista è ciò che davvero conta. Durante la gara di Monaco, ha messo in mostra abilità incredibili, conquistando la sua quinta vittoria della stagione 2026, aumentando così il suo vantaggio nel campionato. Il rapporto ufficiale di Formula 1 lo ha visto al primo posto, seguito da Hamilton al secondo per Ferrari e Isack Hadjar al terzo per Red Bull, in una corsa segnata da ben sette ritiri.

Per un ragazzo di soli 19 anni, vincere a Monaco è un’impresa straordinaria. La sua abilità di affrontare le pressioni non solo in pista, ma anche al di fuori di essa, aggiunge un ulteriore strato di complessità alla sua giovane carriera. Allo stesso tempo, il fatto che il suo successo sia stato in parte oscurato da una storia legata a un asciugamano rende la situazione ancora più surreale.

Il famoso asciugamano era finito nella mani di Kim Kardashian, che era presente per supportare Hamilton, il suo compagno. Durante la corsa, molti spettatori hanno notato Kardashian prendere l’asciugamano destinato a Antonelli, mentre altre persone nelle vicinanze cercavano di segnalare il malinteso. Nonostante il piccolo inconveniente, Antonelli è riuscito a mantenere un atteggiamento leggero e divertente.

La Presenza di Kim Kardashian a Monaco

Kardashian ha portato un’ulteriore dose di glamour all’evento, esibendosi in un’elegante gonna a spalle scoperte che ha catturato l’attenzione dei media. Arrivata con la sorella Khloe, è stata vista subito dopo la corsa abbracciare Hamilton, il quale ha ottenuto un importante secondo posto per Ferrari. La sua presenza ha senza dubbio attirato l’attenzione non solo sui piloti, ma anche sull’atmosfera di Hollywood che circonda il mondo della Formula 1.

Inoltre, Kardashian è apparsa in diverse fotografie accanto al casco rosa di Hamilton, consolidando il suo ruolo di icona della cultura pop negli sport motoristici. L’evento ha dimostrato come il mondo della Formula 1 si intersechi con quello delle celebrità, arricchendo ulteriormente la narrativa dietro le gare. Mentre Antonelli lasciava Monaco con la vittoria, Kardashian e il suo team hanno fatto il pieno di attenzione mediatica con il loro curioso episodio dell’asciugamano.

Nonostante il piccolo siparietto, la vittoria di Antonelli rimane l’elemento più importante del weekend e segna sicuramente un capitolo significativo nella sua carriera nel motorsport. Con un futuro promettente davanti a lui, il giovane pilota potrebbe continuare a scrivere la sua storia in Formula 1, mentre i fan continueranno a sorridere per le buffonate che rendono questo sport così affascinante e coinvolgente.

Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e aneddoti dal mondo della Formula 1, restate sintonizzati! Fonti ufficiali: [F1.com](https://www.f1.com), [Mercedes-AMG F1 Team](https://www.mercedesamgf1.com).

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