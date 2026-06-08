Juventus punta su Martinez dell’Aston Villa dopo la scelta di Alisson al Liverpool.

Juventus intenzionata a ingaggiare Emiliano Martinez

Contatti con l’entourage di Martinez

LONDRA, INGLETERA – 19 OTTOBRE: Emiliano Martinez dell’Aston Villa celebra la vittoria dopo la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Aston Villa allo Tottenham Hotspur Stadium. Recentemente, la Juventus ha intensificato il suo interesse per l’estremo difensore argentino. I bianconeri hanno preso contatti con l’entourage di Martinez mentre cercano un nuovo portiere titolare, dopo che le speranze di ingaggiare Alisson del Liverpool sono praticamente svanite. Il nuovo allenatore della squadra inglese, Andoni Iraola, ha deciso di basare il suo progetto sul brasiliano.

Ricerca di un portiere di esperienza

Secondo quanto riporta Romeo Agresti di Il Bianconero, i contatti con il camp di Martinez sono ancora a livello esplorativo. La Juventus sta cercando di valutare la fattibilità di un’operazione che potrebbe diventare concreta nei prossimi mesi. Se il colpo non dovesse realizzarsi, il club torinese potrebbe orientarsi verso altre alternative, come Guglielmo Vicario del Tottenham.

Luciano Spalletti ha delineato chiaramente il profilo del portiere desiderato: un giocatore esperto, in grado di impartire comandi e guidare l’intero reparto difensivo. La leadership è una qualità fondamentale nella scelta di un nuovo estremo difensore, specialmente per una squadra con ambizioni come la Juventus.

La situazione economica complessa

Anche se l’interesse per Martinez è concreto, il quadro finanziario si presenta piuttosto complesso. Il portiere argentini guadagna circa 9 milioni di euro netti a stagione, più bonus, ed è sotto contratto con l’Aston Villa fino a giugno 2029. I dirigenti del club inglese hanno fissato il prezzo per il calciatore attorno ai 40 milioni di euro, cifra che rappresenta un ostacolo significativo per la Juventus.

L’exploit di Martinez durante il Mondiale ha ulteriormente complicato le trattative, dato che eventuali negoziati seri potrebbero essere posticipati fino a dopo la conclusione del torneo. Nonostante queste difficoltà, la Juventus è consapevole dell’urgenza di apportare un miglioramento significativo al reparto portieri, dopo una stagione difficile per Michele Di Gregorio.

Obiettivi per il futuro

Martinez ha dimostrato di essere uno dei migliori portieri della sua generazione, e il suo rendimento straordinario con la nazionale argentina ha ulteriormente accresciuto il suo valore nel mercato. La Juventus, quindi, deve affrontare una decisione delicata e ben ponderata, considerando sia le proprie esigenze sportive che le limitazioni economiche.

Inoltre, il mercato estivo offre sempre opportunità di acquisire talenti nuovi e promettenti, perciò è probabile che la Juventus conduca una valutazione anche delle talentuose alternative disponibili. Nonostante l’interesse per Emiliano Martinez, sarà importante monitorare l’evoluzione delle trattative per garantire un rinnovamento efficace della rosa.

La strada da seguire

Oltre alle difficoltà finanziarie legate all’acquisto di Martinez, ci sono altri fattori da considerare. Il calciatore dovrà superare eventuali incertezze riguardo al suo futuro e alla sua carriera, soprattutto in un contesto competitivo come la Juventus. La dirigenza bianconera, pertanto, sta valutando anche altri profili, per assicurarsi di avere a disposizione un’alternativa valida qualora l’operazione con l’Aston Villa non dovesse andare in porto.

Con la stagione agonistica che si avvicina, il tempo gioca a favore delle squadre in cerca di rinforzi, e la Juventus dovrà prendere decisioni strategiche per garantire la solidità del proprio progetto sportivo. La scelta del portiere rappresenta un’operazione cruciale per il futuro del club e degli allenatori, che puntano a tornare protagonisti sul palcoscenico calcistico europeo.

Nel perseguire questi obiettivi, i bianconeri dovranno tenere d’occhio anche le strategie di mercato delle altre big europee, pronte a contendersi i migliori talenti disponibili. La Juventus è determinata a tornare in cima, e ogni scelta cadrà sotto l’occhio attento dei tifosi.

Fonti ufficiali

Il Bianconero

Romeo Agresti

CalcioMercato

Questi aggiornamenti rivelano l’intensificarsi delle attività di mercato in casa Juventus, che si prepara a una nuova stagione con ambizioni di rinnovamento e miglioramento continuo.

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