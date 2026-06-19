Juventus interessata al difensore del Tottenham, De Zerbi blocca la partenza di due giocatori.

De Zerbi Rifiuta Offerte: Djed Spence e Destiny Udogie Restano al Tottenham

LONDRA, INGHILTERRA – 24 MAGGIO: Roberto De Zerbi, manager del Tottenham Hotspur, festeggia la salvezza della squadra durante la partita di Premier League tra Tottenham e Everton, allo stadio Tottenham Hotspur, il 24 maggio 2026. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

Roberto De Zerbi, l’allenatore del Tottenham, sembra determinato a mantenere nel suo roster i talentuosi Djed Spence e Destiny Udogie, entrambi nel mirino della Juventus durante questa finestra di calciomercato estiva. Mentre le speculazioni su possibili trasferimenti si intensificano, il tecnico italiano ha ribadito la sua intenzione di trattenere questi giovani difensori, fondamentali per la strategia della squadra.

La Juventus, che sta progettando di ripristinare la propria difesa, potrebbe dover prendere una direzione diversa se le offerte per Cambiaso e Gleison Bremer dovessero concretizzarsi. Fonti italiane, incluso il noto quotidiano Gazzetta dello Sport, hanno riferito dell’interesse bianconero per Spence e Udogie, ma De Zerbi rimane fermo nella sua posizione di non cederli.

Radu Dragusin: Un Nome sul Taccuino della Juventus

Nel frattempo, un altro difensore del Tottenham, Radu Dragusin, è stato proposto alla Juventus. Dragusin ha dimostrato di avere qualità importanti e la sua versatilità potrebbe renderlo un rinforzo ideale per la retroguardia bianconera. Recentemente, è stato segnalato che gli agenti del giocatore hanno contattato Marco Ottolini, direttore sportivo della Juventus, per esplorare la possibilità di un trasferimento.

Radu Dragusin, che si è messo in evidenza durante il suo periodo al Tottenham, è stato un investimento da parte degli Spurs, ma ora potrebbe essere vicino a rientrare in Serie A. Il suo arrivo in Premier League è avvenuto dopo una transazione tra la Juventus e il Genoa nel 2022, ed ora potrebbe trovare una nuova opportunità in un club con una storia gloriosa come la Juventus.

Le cifre ventilate per il suo trasferimento oscillano tra i 20 e i 25 milioni di euro. Con il Tottenham che è aperto a questa opportunità, soprattutto in vista di un possibile arrivo di Marcos Senesi e delle trattative con il Brighton per Jan Paul van Hecke, l’interesse della Juventus sembra strategico e ben pianificato.

Il Futuro di Juventus e Tottenham: Un Mercato di Passioni e Ambizioni

La Juventus si trova di fronte a una fase di ristrutturazione, in quanto economicamente devono valutare e vendere alcuni elementi del proprio organico. Infatti, è già stato comunicato che giocatori come Cambiaso e Bremer sono sul mercato a causa della necessità di fare cassa. Il club torinese è ora in cerca di alternative valide per rafforzare una difesa che ha mostrato alcune vulnerabilità nella scorsa stagione.

D’altra parte, il Tottenham, reduce da una stagione intensa, è focalizzato sulla costruzione di una squadra competitiva che possa puntare a traguardi ambiziosi in Premier League e nelle competizioni europee. Rimanere saldi su giovani promesse come Spence e Udogie potrebbe essere una strategia vincente per De Zerbi.

In questo scenario di mercato attivo, la situazione di Dragusin emerge come un aspetto cruciale da monitorare. Il suo passaggio alla Juventus sarebbe un segnale importante di come i club stanno navigando in questo mercato influenzato da vari fattori economici e strategici.

In conclusione, la prossima estate si preannuncia ricca di colpi di scena e trattative interessanti. Mentre i tifosi attendono con ansia di vedere dove andranno a finire i loro giocatori preferiti, i dirigenti di Tottenham e Juventus stanno lavorando instancabilmente per bilanciare le necessità economiche con le ambizioni sportive. La finestra di trasferimenti è ancora aperta e offrirà senza dubbio ulteriori sviluppi da seguire con attenzione.