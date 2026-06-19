Alex de Minaur commenta la sua straordinaria ripresa durante il torneo di Queen’s.

De Minaur avanza ai quarti di finale a Queen’s Club

Alex de Minaur ha dimostrato un’ottima forma al Queen’s Club, raggiungendo i quarti di finale dove affronterà Brandon Nakashima. Dopo aver concluso il Libema Open al secondo posto, De Minaur ha battuto Kamil Majchrzak nella finale, ma la sua reazione alle difficoltà è stata positiva. Ha superato le prove di Gabriel Diallo e Denis Shapovalov, dimostrando il suo valore e il suo talento.

Situato a Londra, il Queen’s Club rappresenta un importante torneo di preparazione per Wimbledon, che inizierà a fine mese. De Minaur entra in questa competizione come primo seed, un riconoscimento della sua crescita e del suo impegno nel circuito ATP.

La vittoria contro Shapovalov è avvenuta in meno di un’ora, un risultato che ha ulteriormente stabilito la fiducia dell’australiano. Al termine della partita, ha espresso la sua soddisfazione per come si è sviluppata la gara e ha condiviso i suoi pensieri con il Tennis Channel.

La soddisfazione di De Minaur dopo la vittoria

Quando gli è stato chiesto se tornasse a praticare dopo partite brevi, De Minaur ha risposto: “Ho avuto così tante partite recentemente, sono sicuramente felice di avere un giorno libero domani”. Ha poi continuato: “Oggi mi sono sentito molto in forma. Sento di aver colpito bene la palla e ho gestito le mie azioni in modo aggressivo quando necessario. Il passaggio da ieri a oggi è stata un’incredibile evoluzione, di cui sono molto soddisfatto.”

De Minaur ha sottolineato l’importanza di costruire sulla performance positiva per il successivo incontro: “Adesso si tratta di costruire su quanto fatto, per prepararmi a giocare contro Brandon, che sarà un test molto difficile e di cui siamo tutti ansiosi.”

L’atteggiamento focalizzato e aggressivo di De Minaur è una delle chiavi del suo successo. Ha costruito una carriera solida anche su superfici di erba, conquistando due dei suoi undici titoli ATP proprio su questo tipo di terreno. Tuttavia, il suo approccio rimane invariato indipendentemente dal contesto. “La mia mentalità non cambia,” ha affermato. “Arrivi sempre con la stessa determinazione e intensità.”

Preparazione e mentalità: la chiave del successo

Il tennista ha continuato a spiegare la sua filosofia di gioco, affermando che nel tennis i giorni buoni e cattivi si alternano: “Hai giorni migliori e giorni peggiori. Ma quello che è non negoziabile è l’intensità e l’atteggiamento. Ho vinto molte partite non sempre giocando il miglior tennis, ma grazie a questo approccio ho dimostrato che è necessario portare un livello alto per battermi.”

Questo mindset si rivela fondamentale in tornei di alto livello come il Queen’s e Wimbledon. De Minaur è determinato a sfruttare questa momentum per conseguire risultati significativi nelle prossime settimane. L’unica mancanza nel suo palmarés rimane una finale di Grand Slam. La speranza è che la sua partecipazione al Queen’s lo aiuti a ottenere quella spinta necessaria per raggiungere obiettivi più elevati a Wimbledon.

Le sue parole riflettono un impegno costante e una determinazione che potrebbero portarlo molto lontano, sia nel torneo in corso che nel futuro del circuito. Con la sua esperienza e la crescente fiducia, i fan e gli esperti attendono con impazienza di vedere come proseguirà il suo cammino nel tennis di alto livello.

Fonti ufficiali: ATP Tour, Tennis.com.

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