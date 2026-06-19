Crollo a Ercolano, palazzina crolla: due residenti salvati in extremis.

Cedimento Strutturale in Via Niglio a Ercolano: Crolla Parte di una Palazzina

di Rossella Strianese – giovedì 18 giugno 2026 alle 16:07

Panico ad Ercolano: Il Crollo di un Edificio

Ercolano, un comune situato nel cuore della provincia di Napoli, si è trovato al centro dell’attenzione questa mattina per un serio incidente strutturale. Un crollo parziale ha interessato una palazzina al civico 29 di via Niglio, destando timore e preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Fortunatamente, grazie alla prontezza dei soccorsi, non si segnalano né vittime né feriti, ma la situazione ha richiamato l’urgente interesse dei funzionari della Prefettura di Napoli, che hanno avviato un’indagine tecnica per valutare la sicurezza dell’area.

L’incidente, avvenuto in una zona caratterizzata da edifici storici e delicati, ha portato a ripensare la fragilità del patrimonio immobiliare nella provincia. Le vulnerabilità dei fabbricati in questo territorio sono ormai un tema rilevante, soprattutto in considerazione delle problematiche legate al sottosuolo e alle infiltrazioni d’acqua che spesso affliggono quest’area.

Intervento dei Vigili del Fuoco e Sicurezza degli Abitanti

L’allerta è scattata poco dopo le 9:00 quando una parte della palazzina ha ceduto, causando un accumulo di detriti che ha ostruito l’unica via di fuga per i residenti. Immediatamente, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno iniziato un’operazione di evacuazione sotto la direzione del Comandante della Polizia Municipale di Ercolano. Grazie alla tempestività dei pompieri, i due abitanti che si trovavano intrappolati all’interno dell’appartamento sono stati messi in salvo. Malgrado lo shock subito, entrambi sono stati trasferiti per accertamenti in strutture ospedaliere vicine, ma fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Le autorità competenti sono giunte sul luogo del crollo per eseguire i primi rilievi tecnici e garantire la sicurezza pubblica. Il personale dell’Ufficio Tecnico comunale ha iniziato le ispezioni strutturali necessarie per valutare la stabilità non solo della palazzina coinvolta, ma anche degli edifici vicini, temendo che il crollo potesse avere effetti a catena.

Analisi delle Cause del Crollo

Le cause del crollo rimangono tuttora da accertare. È evidente che la situazione richiede un’attenta valutazione. Gli esperti del Comune indagano sulle condizioni dell’immobile, cercando di capire se il cedimento sia stato causato da infiltrazioni d’acqua, che in molti casi provocano danni silenziosi e progressivi, o se ci siano stati cedimenti del sottosuolo — un problema frequentemente riscontrato nell’area vesuviana, storicamente soggetta a sismicità.

Il problema della manutenzione degli edifici risulta essere cruciale. I tecnici ritengono che il degrado dovuto alla mancanza di interventi sia un aspetto da considerare seriamente, visto che molti edifici storici della provincia campana versano in condizioni precarie. Inoltre, in una regione caratterizzata da instabilità geologica, è fondamentale mantenere sotto controllo le strutture per evitare situazioni di emergenza.

In risposta all’incidente, la Prefettura di Napoli ha immediatamente attivato il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) per monitorare la situazione e pianificare eventuali misure di assistenza per gli sfollati. Un tavolo tecnico è stato convocato rapidamente, con la partecipazione dei vertici del Comune di Ercolano. Le autorità locali hanno confermato che l’area di via Niglio sarà attentamente sorvegliata fino a quando non saranno completate le ispezioni e non sarà fornita una valutazione chiara riguardo al futuro dell’edificio.

La Prefettura ha dichiarato che la situazione è “attenzionata” e verrà monitorata continuamente, in attesa della relazione finale dei Vigili del Fuoco. Sarà questa documentazione a determinare il destino della palazzina e a stabilire se sarà necessario procedere con lo sgombero dei fabbricati limitrofi.

Fonti ufficiali dichiarano che la sicurezza pubblica rimane la priorità numero uno e che verranno adottate tutte le misure necessarie per garantire la tranquillità dei cittadini nella zona colpita.

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