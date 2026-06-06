6 Giugno 2026

Jannik Sinner: possibile ingresso di Ferrero nel suo team per un grande salto di qualità.

redazione 5 Giugno 2026
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Il Futuro di Jannik Sinner dopo il Roland Garros

Jannik Sinner ha subito un’uscita anticipata al Roland Garros, non riuscendo ad andare oltre il secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo. Con l’intento di concentrare le sue energie sulla prossima stagione sull’erba, il tennista italiano ha deciso di saltare il Halle Open dopo aver partecipato a questo torneo per tre anni di seguito. La sua prossima apparizione sarà a Wimbledon, un appuntamento cruciale sia per la sua carriera sia per la futura strategia dell’allenatore.

Sinner affronterà Wimbledon con la consapevolezza che potrebbe essere l’ultima competizione insieme a Darren Cahill, l’allenatore australiano che lo ha supportato nei suoi progressi fino ai quattro titoli del Grande Slam e al raggiungimento del numero uno nel ranking mondiale. Originariamente, Cahill aveva pianificato di ritirarsi nel 2025, ma ha successivamente accettato di rimanere per un’altra stagione, ponendo così Sinner di fronte a un periodo di transizione. La questione dell’allenatore diventa cruciale mentre il tennista guarda avanti oltre Wimbledon.

Con l’addio imminente di Cahill, si sono già diffuse voci riguardo a una possibile collaborazione con Juan Carlos Ferrero, ex allenatore di Carlos Alcaraz. Questa decisione potrebbe influenzare significativamente il percorso future di Sinner, specie se consideriamo quanto sia competitiva la prossima stagione. L’allenatore spagnolo ha espresso la sua volontà di considerare una nuova avventura, mostrando apprezzamento per il potenziale di Sinner.

Le Dichiarazioni di Juan Carlos Ferrero

Nell’intervista rilasciata a Corriere della Sera, Ferrero ha discusso delle sue esperienze passate e del suo interesse per un eventuale affiancamento a Sinner. “A pochi mesi dalla mia separazione con Carlos, avrei detto di no, ma ora che mi sento più forte, perché no? Sinner ha una mentalità di lavoro duro, è disposto a fare di tutto per restare al numero uno”, ha affermato Ferrero. Questa apertura potrebbe rappresentare un cambio di rotta significativo per la carriera del giovane italiano, che ha bisogno di una guida esperta per affrontare le sfide future.

Tuttavia, Ferrero non ha risparmiato complimenti per il suo ex allievo Alcaraz, sottolineando che al momento l’atleta spagnolo ha un vantaggio minimo su Sinner. “Entrambi giocatori sono eccezionali, ma Carlos ha un gioco più dinamico e una varietà di colpi che riescono ad interrompere il ritmo di Jannik”, ha dichiarato. Nonostante Sinner stia attraversando un periodo di forma notevole, Ferrero ha ribadito la superiorità di Alcaraz in un confronto diretto, con un punteggio favorevole di 10-7 nel loro storico degli scontri.

In questo momento cruciale per Sinner, è essenziale che valutino bene la scelta del prossimo allenatore. Con la pressione di dover mantenere o migliorare la propria posizione, così come l’esigenza di prepararsi per il livello di competizione straordinario di Wimbledon e delle altre competizioni nel prossimo futuro, ciascuna decisione influenzerà non solo l’anno a venire, ma anche il suo percorso a lungo termine nel tennis.

La Competizione tra Sinner e Alcaraz

Ferrero ha anche fatto riferimento alla competitività tra Alcaraz e Sinner, notando quanto sia serrato il confronto tra i due atleti. “Non ci sono grandi differenze, ma al momento Carlos è leggermente avanti. La chiave sta nei dettagli”, ha aggiunto. Le loro partite sono sempre estremamente competitive e si prevede che lo siano in futuro. Le ultime due vittorie di Sinner su Alcaraz testimoniano la capacità del tennista italiano di competere e di crescere, e la sua ricerca di successi è evidente.

Sinner dovrà utilizzare ogni opportunità per apprendere e migliorarsi, sia che scelga Ferrero o un altro allenatore. Con il primo torneo sull’erba all’orizzonte, il giovane tennista dovrà prepararsi non solo fisicamente, ma anche strategicamente, per affrontare gli avversari e per ottimizzare il suo gioco in vista delle sfide da affrontare.

È chiaro che Sinner sta attraversando un periodo di transizione, e la sua prossima mossa avrà un impatto rilevante nella sua carriera. Gli appassionati di tennis saranno sicuramente ansiosi di vedere come si svolgerà la sua avventura a Wimbledon e oltre. Fonti ufficiali confermano che la competizione sarà intensa e gli occhi saranno puntati su Sinner mentre cerca di realizzare il suo pieno potenziale nel mondo del tennis.

Corriere della Sera, ATP Tour.

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