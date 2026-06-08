8 Giugno 2026

Italia batte la Spagna ai rigori e conquista la finale dell’U17 EURO.

redazione 8 Giugno 2026
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Italia vs. Belgio: Finale del Campionato Europeo Under-17

MERANO, ITALIA – Il 21 marzo 2024, Daniele Franceschini, allenatore dell’Under-18 italiana, ha osservato con attenzione la partita amichevole tra Italia U18 e Austria U18 presso lo Stadio Gianpiero Combi. Ora, l’attenzione si rivolge verso il campo di gioco in Estonia, dove l’Italia affronterà il Belgio nella finale del Campionato Europeo Under-17.

La nazionale italiana ha raggiunto questo prestigioso traguardo battendo la Spagna in un emozionante confronto ai calci di rigore. Il portiere Christian Lupo ha vestito i panni dell’eroe, compiendo alcune parate decisive che hanno permesso agli Azzurrini di avanzare nella competizione.

Il Cammino verso la Finale

Nel corso della semifinale, Lupo ha già dimostrato il suo valore nel primo tempo, neutralizzando un rigore calciato da Imga, dopo un fallo di Bonifazi. L’Italia si era portata in vantaggio grazie a un tiro dagli undici metri realizzato da Croci, a seguito di un fallo di mano di Mario Diaz.

La Spagna ha reagito e sarebbe potuta riprendere il controllo della partita con un’opportunità notevole: Enzo Alves ha colpito la traversa con un potente colpo di testa. Poco dopo, un rimpallo ha favorito Urrestarazu, che ha trovato il tempo per pareggiare i conti e portare la sfida sull’1-1.

Da quel momento, la partita è proseguita direttamente ai calci di rigore. Lupo ha continuato a brillare, parando due rigori decisivi. Mencia e Alves sono stati i malcapitati che non sono riusciti a batterlo, mentre l’Italia ha mostrato una freddezza impressionante, realizzando tutte le proprie quattro conclusioni. Questo ha permesso agli Azzurrini di avanzare verso la finale.

Questa vittoria ha un importante significato per il calcio italiano giovanile. A questo punto, l’Italia ha già trionfato nel Campionato Europeo Under-17 nel 2024, ed è stata in finale anche nel 2013, 2018 e 2019, confermando il crescente talento e la qualità delle giovani promesse del nostro calcio.

La finale si svolgerà domenica 7 giugno presso il Lillekula Staadion a Tallinn, con inizio fissato per le 18.00 GMT (19.00 CEST). Sarà una sfida attesa, energica e carica di emozioni, dove l’Italia spera di portare a casa un altro trofeo.

Secondo le ultime notizie ufficiali e aggiornamenti delle varie federazioni calcistiche, il match vedrà sicuramente una significativa presenza di tifosi e appassionati, pronti a sostenere la loro squadra.

Un Sguardo alla Sfida con il Belgio

Il Belgio ha dimostrato di essere una squadra competitiva, avendo collezionato risultati positivi nel loro cammino verso la finale. Gli Azzurrini conoscono l’importanza di mantenere una mentalità focalizzata e determinata, specialmente in un match così cruciale.

Daniele Franceschini, l’allenatore, avrà il compito di preparare al meglio i suoi ragazzi, affrontando un avversario che non può essere sottovalutato. È essenziale che l’Italia mantenga la disciplina tattica, l’unità di squadra e l’energia positiva mostrata nelle partite precedenti.

La combinazione di talento individuale e coesione di gruppo sarà fondamentale per il successo. Lupo, in particolare, potrà rivelarsi un’arma letale se dovesse avere l’occasione di brillare nuovamente, come già accaduto nelle fasi precedenti del torneo.

La finale non rappresenta solo un’opportunità per alzare un trofeo, ma è anche una vetrina importante per i giovani talenti. Si prevede che scouts e osservatori di club di alto livello siano presenti per valutare le future stelle del calcio.

In attesa di questo importante evento, il clima di entusiasmo è palpabile tra i tifosi e gli appassionati. L’Italia sta vivendo un periodo d’oro nel calcio giovanile, e ogni partita è un passo verso il futuro. Sarà interessante vedere come i giovani Azzurri risponderanno alla pressione e se saranno in grado di scrivere un altro capitolo della storia calcistica italiana su un palcoscenico europeo.

Fonti: FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), UEFA.

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