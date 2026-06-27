Inter perde Palestra, Nico Paz e Curtis Jones: il futuro lontano per i talenti.

Curtis Jones e la Situazione di Mercato: Inter e Arsenal Fanno Pressione

Un Estate Complessa per l’Inter

L’estate del calciomercato è un momento cruciale per molte squadre, e l’Inter non è da meno in questa stagione. Recentemente, il club milanese ha visto sfuggire importanti opportunità di acquisto. La perdita di Marco Palestra, che è passato al Chelsea per una cifra di 60 milioni di euro, ha lasciato un vuoto significativo nella rosa, specialmente considerando che Denzel Dumfries è in procinto di trasferirsi al Real Madrid. Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, si trova quindi in una posizione difficile, bloccato nella ricerca di un sostituto valido sulla fascia destra.

In aggiunta alla situazione di Palestra, l’Inter aveva anche puntato su Nico Paz per rinforzare il proprio reparto, ma la sua destinazione sembra essere Como per un altro trasferimento da 60 milioni. Questo scenario complesso ha portato il club a rivedere le opzioni sul mercato, e ora il loro interesse si è spostato su Curtis Jones del Liverpool, un talento calcistico promettente.

Curtis Jones: Un Obiettivo Pressoché Irraggiungibile?

Allo stato attuale, la situazione con Curtis Jones si è complicata notevolmente. Il centrocampista inglese, che sta per entrare nell’ultimo anno di contratto con il Liverpool, ha attirato l’attenzione di vari club, tra cui appunto l’Inter. Le prime offerte presentate dai nerazzurri, due delle quali sono state rifiutate, non hanno soddisfatto le richieste economiche del Liverpool, che valuta Jones circa 40 milioni di euro.

Interesse crescente da parte di altre società, tra cui l’Arsenal, potrebbe mettere l’Inter in serie difficoltà. Con l’approccio di club prestigiosi e le relative risorse economiche, l’Inter potrebbe trovarsi a dover alzare la propria offerta se desidera assicurarsi il giocatore in tempi brevi. La situazione attuale vede i nerazzurri fermi a un’offerta di 25 milioni, un importo che non sembra poter soddisfare le aspettative del Liverpool.

Le Opportunità per l’Arsenal

Mentre l’Inter si dibatte per chiudere il trasferimento di Curtis Jones, l’Arsenal ha iniziato a mostrare un concreto interesse. Un contratto in scadenza e la possibilità di trattare a gennaio rappresentano opportunità per il giocatore e i suoi potenziali acquirenti. Con la Premier League in pieno fermento e la direzione degli allenatori che cercano di ottimizzare le proprie rose, Jones potrebbe diventare un obiettivo primario per il club londinese.

I rapporti recenti suggeriscono che l’Arsenal è disposto a investire nella giovane promessa del Liverpool, cogliendo l’opportunità di inserirlo in una squadra che ha già un mix di esperienza e talento giovanile. Questo interesse non fa altro che complicare ulteriormente la posizione dell’Inter, che rischia di perdere l’occasione di rinforzare il proprio centrocampo proprio all’inizio della stagione.

Mentre i nerazzurri sono bloccati nella loro offerta, il Liverpool ha chiarito che la cifra richiesta non è negoziabile e che il club punta ancora sul valore di Curtis Jones per il prossimo campionato. L’atteggiamento da parte della dirigenza del Liverpool è chiaro: non si intende svendere un talento che potrebbe risultare cruciale nelle prossime stagioni.

Cosa Riserverà il Futuro?

La strategia dell’Inter sembra essere quella di trovare un compromesso che possa permettere l’arrivo di Jones senza compromettere il budget estivo. Tuttavia, resta da capire se i nerazzurri saranno disposti a rinunciare alla loro posizione monetaria per assicurarsi un centrocampista di valore come Jones. Qualora la situazione non dovesse sbloccarsi nel breve termine, è possibile che i nerazzurri debbano cercare alternative, magari valutando altri giocatori sul mercato.

Parallelamente, l’attenzione dell’Arsenal potrebbe intensificarsi, portando a un possibile incontro con il Liverpool per discutere un accordo. La pressione aumenta, e con ogni giorno che passa, l’incertezza regna sovrana intorno al futuro di Curtis Jones.

Fonti

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