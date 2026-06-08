Inter in fase critica: Stankovic resta improbabile nonostante l’accordo da 23 milioni.

Aleksandar Stankovic Torna all’Inter: La Situazione Attuale

BRUGES, BELGIO – 27 AGOSTO: Aleksandar Stankovic del Club Brugge festeggia il quinto gol della sua squadra durante il match di ritorno del secondo turno dei play-off di UEFA Champions League tra Club Brugge e Rangers presso lo Jan Breydelstadion il 27 agosto 2025 a Bruges, Belgio. (Foto di Alex Bierens de Haan/Getty Images)

L’Inter ha riacquistato Aleksandar Stankovic dal Club Brugge per una somma di 23 milioni di euro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro del giovane centrocampista presso il San Siro è incerto, poiché i Nerazzurri sono disposti ad ascoltare offerte di circa 40 milioni provenienti dalla Bundesliga e dalla Premier League.

Stankovic, 20 anni e figlio dell’ex stella dell’Inter Dejan, è ritornato al club dopo una stagione in Belgio. Nella stagione 2025-26, ha realizzato nove gol e fornito cinque assist in 55 presenze, attirando l’attenzione di diverse squadre europee. La sua prestazione ha convinto l’Inter a esercitare l’opzione di riacquisto.

Le Prospettive per il Futuro di Stankovic

Stankovic ha già fatto parte dell’accademia dell’Inter e ha lavorato con Cristian Chivu nella squadra Primavera nel 2022-23, accanto a Francesco Pio Esposito. Secondo Gazzetta, Chivu sarebbe felice di testare Stankovic durante il pre-campionato, il che potrebbe mantenere vive le speranze di un prolungamento della sua permanenza all’Inter.

In un contesto dove sia la Bundesliga che la Premier League mostrano un forte interesse per il talentuoso centrocampista, il Club è consapevole di poter ricevere offerte economiche consistenti per il giovane giocatore. Gazzetta dello Sport riporta che l’Inter è aperta a vendere Stankovic per circa 40 milioni di euro, rendendo il suo futuro al San Siro incerto in vista dell’imminente sessione estiva di trasferimenti.

Durante la sua esperienza in Belgio, Stankovic ha dimostrato di avere un grande potenziale e le sue esibizioni hanno portato a voci su un possibile trasferimento in campionati più competitivi. Club di Premier League hanno già avviato contatti per esplicitare il loro interesse, ponendo Stankovic sotto i riflettori in questa finestra di mercato.

È importante notare che, mentre Stankovic rappresenta una risorsa preziosa per l’Inter, il club dovrà valutare con attenzione le offerte che arriveranno. La società, reduce dal titolo di Campione di Serie A, è alla ricerca di un equilibrio tra il mantenimento di giovani talenti e il rafforzamento della squadra con ulteriori acquisti. Con l’eventualità di una vendita di Stankovic, l’Inter potrebbe reinvestire il capitale in altri giocatori, puntando a migliorare ulteriormente il proprio roster.

A OSAKA, GIAPPONE – 27 LUGLIO: Aleksandar Stankovic dell’FC Internazionale in azione durante l’amichevole pre-stagione tra l’FC Internazionale e Al-Nassr allo Yanmar Stadium Nagai il 27 luglio 2023 a Osaka, Giappone. (Foto di Kenta Harada/Getty Images)

Le dinamiche nel mercato dei trasferimenti possono essere imprevedibili, e le decisioni finali su Stankovic saranno influenzate non solo dalla volontà del calciatore, ma anche da possibili sviluppi in sede di mercato. La stampa europea continua a monitorare la situazione con grande interesse, visto il potenziale del giovane centrocampista di diventare un nome di spicco nei prossimi anni.

In base alle informazioni attuali, sembra che l’Inter sia in una posizione di forza, potendo decidere se trattenere Stankovic o capitalizzare sulla sua crescente reputazione sul mercato. In ogni caso, il giocatore stesso avrà bisogno di fare valutazioni personali significative riguardo al suo futuro e alle opportunità che potrebbe avere, sia a Milano che altrove.

Fonti ufficiali: Gazzetta dello Sport, Got Sport

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